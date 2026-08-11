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Tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas sin vida y enterradas al interior de un inmueble ubicado en la calle Hidalgo, en el municipio de Santa María del Río.
El hallazgo ocurrió este martes 10 de agosto, luego de que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) iniciara investigaciones por la no localización de las tres personas.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron diversas diligencias que permitieron ubicar el inmueble donde fueron encontrados los cuerpos de una mujer y dos hombres, quienes permanecían desaparecidos desde el pasado 28 de julio.
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Tras la localización, personal de Servicios Periciales acudió al sitio para procesar la escena y recabar los indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.
Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía Científica, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer oficialmente las causas de muerte y avanzar en la identificación de las víctimas.
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Como parte de las primeras investigaciones, la Policía de Investigación logró la detención de una persona señalada como presunta responsable de los hechos, quien además sería familiar de las víctimas.
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Aunque en versiones preliminares se ha señalado que entre las personas fallecidas podrían encontrarse adultos mayores y el padre del detenido, la Fiscalía aún deberá confirmar oficialmente la identidad de las víctimas y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
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La dependencia informó que las investigaciones continúan y que también se mantienen diligencias de campo para obtener mayores elementos que permitan esclarecer el caso.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el móvil del crimen ni las causas exactas del fallecimiento.
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