Culiacán. - La persecución a balazos de un civil armado con un fusil automático que viajaba en una motocicleta por parte de elementos del ejército generó temor entre menores de edad que jugaban en una cancha de fútbol de la colonia Chulavista, en Culiacán, los cuales se tuvieron que tirar al césped como protocolo de seguridad.

Los testimonios de vecinos y padres de familia de los pequeños deportistas divulgaron en redes sociales que durante una larga persecución escucharon continuas detonaciones de armas de fuego por lo que tuvieron que tirarse a piso, ya que la persona que era perseguida abandonó la motocicleta y despojó al conductor de un vehículo Honda en el cual huyó.

En estos hechos no se reportaron personas lesionadas durante la persecución que duró varios minutos, ya que los militares no lograron alcanzarlo por el intenso tráfico que se toparon al circular por varias calles de tres colonias.

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De acuerdo a la información, el civil de apariencia joven, en la colonia López Mateos, disparó su arma automática contra la fachada de una casa y un automóvil estacionado, sin que ninguna persona resultara lesionada. En su huida a bordo de una motocicleta fue detectado por elementos del ejército.

El presunto delincuente al verse perseguido disparó con su rifle automático al personal militar, por lo que se inició un intercambio de disparos durante una larga persecución por dos colonias, hasta que este abandonó la motocicleta y una mochila y amenazó al conductor de un vehículo Honda Accord que circulaba por esa zona y logró huir.

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Se conoció que pocos minutos después de sufrir el robo violento de su unidad Accord, el propietario por medio del GPS logró apagarlo por lo que el delincuente lo abandonó y huyó con rumbo desconocido.