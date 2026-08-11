La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la reducción del 51% de los homicidios dolosos en el país en julio pasado, respecto a septiembre de 2024.

En su conferencia mañanera de este martes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que en 22 meses de lo que va de su administración, la reducción del homicidio doloso es la mitad

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó el reporte de incidencia delictiva en el que destaca que desde el inicio de la administración hay una disminución de 51% del promedio diario en este delito.

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Figueroa refirió que el cierre indica 42.5 homicidios diarios en julio pasado. “44 homicidios dolosos menos por día”, mencionó al señalar que julio es el mes más bajo en este delito desde 2015.

“Hay una disminución del 51% entre el inicio de la administración y este último mes, que cerró con un promedio de 42.5 homicidios diarios”, mencionó.

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Indicó que siete entidades concentran el 49% del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos.

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La titular del SESNSP mencionó que el promedio diario de delitos de alto impacto, por mes a nivel nacional, disminuyó 33% respecto a octubre de 2024.

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Aseguró Figueroa que disminuyeron todos los delitos de alto impacto en el país.

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Resultados son muy claros”: Sheinbaum

“Podemos hablar de que hay resultados, de que la estrategia está dando resultados”, expresó la Mandataria federal al asegurar que “los resultados son muy claros” contra todos los delitos, incluida la desaparición de personas.

“Hay más de 60 mil detenidos en el periodo”, dijo Sheinbaum al destacar la estrategia integral de Seguridad, así como la atención a las causas y diversos programas para las juventudes.

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Indicó la Presidenta que se van a graduar a 220 jóvenes que han sido formados como agentes de inteligencia e investigación para ayudar a la FGR y Fiscalías estatales a consolidar carpetas para lograr detenciones relevantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 11 de agosto de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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