La Defensa alista a personal para que "en un momento dado" pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, informa Ricardo Trevilla Trejo.

Entre la ayuda que planean trasladar en dos aviones se encuentran: personal militar, rescatistas, médicos, 4 toneladas de medicamentos, equipo de rescate, radios, tiendas de campaña, despensas, entre otros.

Para el envío de ayuda sólo se espera la solicitud formal del gobierno de Colombia, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.