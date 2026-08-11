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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa esta semana desde Palacio Nacional sobre los acontecimientos más relevantes del país.
Sigue el minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo y mantente informado.
Nación 09:45 AM
A las 9:45 de la mañana finaliza la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum Pardo.
Nación 09:38 AM
Sobre el tema del derecho de las audiencias, la mandataria federal resalta que ningún país tendrá lo que tiene México y reconoció la iniciativa como un "avance democrático" que, afirma, no tiene nada que ver con la censura.
Nación 09:26 AM
Ante la sobrepoblación en algunos centros penitenciarios del país, la presidenta Sheinbaum Pardo afirma que se trabaja en liberar a personas ingresadas por delitos menores como el robo, así como quienes llevan muchos años sin sentencia.
También asegura que se trabaja en la planeación de nuevos centros estatales en el país.
Nación 09:21 AM
Omar García Harfuch niega tener algún acuerdo con los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de huachicol fiscal.
Nación 09:19 AM
"Es muy sencillo ver que disminuyó el contrabando de combustible porque ha aumentado la venta de Pemex", sostuvo la titular del Ejecutivo.
Nación 09:13 AM
La Presidenta afirma que desconoce si el almirante Rafael Ojeda declaró en el caso de los hermanos Farías ligados a la red de huachicol fiscal en México.
Nación 09:09 AM
Hasta ahora van 45 empacadoras que ya pueden exportar aguacate a EU, enfatiza la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 09:02 AM
La Defensa alista a personal para que "en un momento dado" pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia, informa Ricardo Trevilla Trejo.
Entre la ayuda que planean trasladar en dos aviones se encuentran: personal militar, rescatistas, médicos, 4 toneladas de medicamentos, equipo de rescate, radios, tiendas de campaña, despensas, entre otros.
Para el envío de ayuda sólo se espera la solicitud formal del gobierno de Colombia, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 08:56 AM
La presidenta Sheinbaum Pardo afirma que hay coordinación con EU en materia de seguridad para "que la gente viva segura en México".
"Nuestro objetivo es la paz y seguridad de las y los mexicanos y contribuir con Estados Unidos a disminuir el tráfico de drogas", sostuvo.
Nación 08:48 AM
Con la seguridad en carreteras del país existen varios beneficios como aumento de turistas, afirma Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.
Nación 08:37 AM
Las 12 personas detenidas recientemente en Michoacán están ligadas a la extorsión, sostiene el titular de la Secretaría de Seguridad.
Nación 08:34 AM
Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, asegura que el personal militar en Michoacán busca dar seguridad a 17 empacadoras de aguacate, ubicadas en varios puntos de la entidad.
Agrega que la estrategia se coordina desde Uruapan.
Nación 08:31 AM
Juan Manuel García Ortegón, exdirector del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) afirma que desde el 2025 se comenzó con la construcción del C4 carretero, una estrategia que busca fortalecer la seguridad en carreteras federales con ayuda de videovigilancia y monitoreo. Se espera que la operación comience el 1 de septiembre.
Nación 08:25 AM
Como parte de las acciones implementadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el titular, Jesús Esteva, reporta que hay más de 800 cierres de accesos irregulares en la red federal de transporte.
También coordina paradores seguros en el país.
Nación 08:23 AM
7 mil 14 personas han sido detenidas tras reportes de robo al autotransporte, informa el comandante Guillermo Briseño.
Nación 08:21 AM
Según datos oficiales, se ha registrado una reducción del 37% de robos al autotransporte en los últimos meses del 2026, comparado con las cifras desde 2018.
Nación 08:18 AM
El comandante Guillermo Briseño informa las acciones que se llevan a cabo en el país para disminuir el robo al autotransporte en carreteras federales, estrategia "Balam" y el Plan "Cero Robos al Transporte".
Nación 08:11 AM
En Veracruz fue detenido Sergio "N", ligado al asesinato de la periodista Roxana Guzmán, informó el titular de la SSPC.
Con dicha aprehensión suman nueve personas procesadas por el caso.
Nación 08:05 AM
El secretario de Seguridad destacó la detención del "X1", integrante de la célula "Los Caballeros Templarios", así como la captura de otros 11 extorsionadores más en Michoacán.
Nación 08:03 AM
"La seguridad de Michoacán ha sido una prioridad para el gobierno de México", expresa García Harfuch y resalta el plan Michoacán que ha dejado 950 personas detenidas en la entidad derivado de dicha estrategia.
Nación 08:00 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destaca la Estrategia Nacional de Seguridad y enfatiza que se registran 44 víctimas menos de homicidio doloso en el país en comparación con el 2024.
Nación 07:55 AM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destaca el programa de "Jóvenes Construyendo el Futuro", los Festivales por la Paz, el programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" y la atención a las causas en el país.
Nación 07:52 AM
El delito de robo de vehículo con violencia redujo 54% de septiembre de 2024 a la fecha.
Nación 07:41 AM
Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa la reducción de 51% de homicidios dolosos en el periodo de septiembre de 2024 a la fecha. Esto representa 44 homicidios menos en el país.
Detalla que 30 entidades disminuyeron su promedio diario de dicho delito.
Asegura que julio del 2026 es el mes con menos víctimas desde 2015.
Nación 07:39 AM
La presidenta Sheinbaum Pardo destaca la reducción de homicidios dolosos y robos en carreteras.
Nación 07:37 AM
A las 7:36 de la mañana comienza la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mira aquí la transmisión en vivo:
Ángel Aguirre controlaba crimen y policía, indican testigos; ordenó destruir evidencias del caso Ayotzinapa
apr
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