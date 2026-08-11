Bogotá.- El lunes 10 de agosto por la mañana un fuerte terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia que ha dejado hasta el momento más de 200 muertos y más de mil heridos en las ciudades de Cali, Pereira y San José del Palmar, que fueron las más afectadas. A continuación te compartimos detalle a detalle lo que ha ocurrido.

La mañana de este martes, el número de muertos por el devastador sismo que sacudió al país sudamericano aumentó a 234, mientras que los heridos ya son mil 310, según un balance parcial de autoridades regionales y de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que suma 66 víctimas mortales, según la información.

Mundo 10:29 AM Jefe de la ONU expresa su "solidaridad" con Colombia tras terremoto El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "solidaridad" con Colombia tras el terremoto, afirmó su portavoz el martes, después de que al menos 234 personas murieran en uno de los desastres naturales más mortíferos que ha sufrido ese país en años.

Guterres "expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Colombia y hace extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas, además de desear una pronta recuperación a todos los afectados", señaló el portavoz Farhan Haq.



Mundo 10:05 AM Suben a 234 los fallecidos por terremoto en Colombia Al menos 234 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes al país, según el balance de distintas autoridades regionales ante la demora del gobierno nacional en actualizar las cifras.

En los municipios de Valle del Cauca (suroeste), según datos provisionales de la gobernación, hay 35 personas muertas, a las que se suman 95 en Cali, su capital, mientras que en Risaralda (centro) son "alrededor de 90 personas fallecidas", indicó el secretario de gobierno regional, Israel Londoño.

Además, 14 personas perdieron la vida en el departamento del Chocó (oeste), epicentro del terremoto, según su gobernadora, Diana Carolina Córdoba-Nuri, mientras que la gobernación de Caldas (centro) informó de seis fallecidos



Mundo 09:44 AM Telefónicas habilitan llamadas y mensajes gratuitos a Colombia tras terremoto Telefónica y MasOrange han habilitado llamadas y SMS gratuitos desde España a Colombia, así como la bonificación del 'roaming' (itinerancia) para facilitar que la población pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos tras el seísmo registrado este lunes en Colombia.

Telefónica aplica este servicio gratuito tanto en su marca Movistar como en la de O2, tanto para las líneas para personas, como para profesionales y pymes, según han informado fuentes de la compañía.



Mundo 08:53 AM Papa León XIV expresa su dolor por víctimas del terremoto en Colombia; se dice "vivamente apenado" por la tragedia El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".

El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".



Mundo 08:49 AM Suman 181 muertos por terremoto en Colombia La cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia subió a 181 este martes, mientras que la de heridos asciende a mil 310, de acuerdo con los reportes más recientes de las autoridades de ese país. El número de personas fallecidas por el fuerte sismo solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes. El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos. En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.



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