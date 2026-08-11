Cali, Colombia.— Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó ayer más de un centenar de muertos, más de medio millar de heridos y personas atrapadas en edificios colapsados. El gobierno declaró emergencia nacional.

El sismo se produjo a las 7:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

En un mensaje televisado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria de desastre nacional, lo que permitirá trasladar recursos con mayor agilidad a las zonas afectadas.

Lee también EU anuncia 15.5 mdd en ayuda a Colombia; México dispuesto a apoyar

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el movimiento ha provocado la muerte de 132 personas y heridas a más de 570. Sólo en Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, se reportan al menos 60 fallecidos. Hasta anoche se registraban más de 47 réplicas del terremoto.

De la Espriella, quien asumió en su cargo el viernes, dijo que además de las víctimas hay “mil 575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados” y 52 instituciones educativas afectadas.

[Publicidad]

La Aeronáutica Civil colombiana reportó daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los daños estructurales en la infraestructura.

“El gobierno nacional mantiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite”, dijo De la Espriella, quien pidió que la prioridad sea rescatar a las personas que están bajo los escombros.

Lee también VIDEOS: Pasajeros y trabajadores viven momentos de terror durante terremoto en Colombia; grúas y cabinas se sacuden

[Publicidad]

La cobertura de telefonía móvil estaba caída en la mayor parte de Pereira y desde las zonas más altas podía verse una nube de polvo cubriendo la ciudad.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, dijo que una parte del Hospital Universitario de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

Equipos de rescate y civiles buscaban en Cali sobrevivientes entre los restos de las decenas de edificios destruidos, pasando grandes trozos de hormigón y escombros de mano en mano en una larga fila de voluntarios, describen medios de prensa. Más de mil 400 personas fueron reportadas como no localizadas por sus familiares en una página de internet habilitada por ciudadanos. Dana Carolina Zamora busca a su tío Miguel Ángel Zamora, un campesino de 60 años que vive con su esposa en el Valle del Cauca.

[Publicidad]

Lee también VIDEO: "¡Por favor, tranquilos!"; así vivieron periodistas el terremoto en Colombia

El sismo más fuerte del siglo XXI

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el de este lunes fue “el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI” y que le sucedieron 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó, uno de los más pobres del país.

“Evacuamos lo más rápido que se pudo (...) no se había sentido tan fuerte aquí en Bogotá”, relató a AP Javier Tinoco, un residente en el norte de la capital colombiana.

[Publicidad]

Michael Schmitz, geofísico y profesor de la Universidad Central de Venezuela, indicó que se trató de un terremoto importante que recuerda al ocurrido en la localidad de Armenia en 1999 que mató cerca de mil 170 personas. Sin embargo, explicó que entonces “fue un terremoto superficial”, mientras que el de este lunes fue más profundo “dentro de la loza de subducción”, lo que hizo que la afectación no fuera tan fuerte en la superficie.

De la Espriella ordenó instalar un puesto de mando unificado que reúne a distintas instituciones para coordinar la ayuda. La respuesta al terremoto representa el primer gran desafío para el mandatario, un aliado de Donald Trump que juró el cargo el fin de semana.

Lee también Abren centros de acopio en Colombia por terremoto de 7.4; lista en actualización

[Publicidad]

“El Chocó nunca más será la tierra del olvido”, dijo De la Espriella desde la capital Quibdó, a donde arribó para evaluar los daños. Anunció subsidios de alquiler para quienes sufrieron daños en sus viviendas y dispuso “todo el aparato militar y policial” para llevar ingenieros, rescatistas y caninos.

El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panamá, donde algunos edificios fueron evacuados y se detuvo por momentos la operación del metro, y un poco más fuerte en zonas de la frontera sur con Colombia, sin que se informaran daños o heridos.

En Ecuador se sintió en ciudades como Tulcán —fronteriza con Colombia— Ibarra y Quito, la capital, en las que algunas personas salieron. No se reportaron daños o víctimas.

[Publicidad]

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha reportado hasta la tarde de este lunes mexicanos afectados por el sismo.

“Se ha establecido contacto con la cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera”, precisó la SRE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.