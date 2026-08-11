En el deporte de alto rendimiento, el talento suele acaparar los reflectores, pero detrás de cada triunfo existe una batalla que pocas veces es vista. La disciplina, constancia y capacidad para manejar la presión son factores que marcan la diferencia entre los buenos atletas y aquellos destinados a convertirse en referentes de su generación.

Es el caso de Matías Grande, una de las máximas promesas del deporte mexicano y actual número tres en el ranking mundial de World Archery.

Con apenas unos años en la élite internacional, el arquero nacional ha aprendido a convivir con las altas expectativas y los desafíos que acompañan a los grandes competidores.

“Me gusta la presión, porque está ahí cuando la gente sabe que puedo lograrlo. Quizá, hay personas que no tienen tanto conocimiento, pero confían en tu trabajo, y eso es muy bonito. Me alegra que la gente crea en mí. Son momentos en el deporte que uno tiene que agradecer y valorar de la mejor manera posible”, comentó, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El medallista de bronce en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco 2026 explicó que trabaja constantemente el aspecto mental, para evitar que el ruido externo influya en su desempeño. Además, señaló que le ha permitido competir con mayor confianza.

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