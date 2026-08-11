De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Movimiento Ciudadano (MC) ganaría la elección por la gubernatura de Nuevo León con cualquiera de sus posibles candidatos: Mariana Rodríguez o Luis Donaldo Colosio.

En un primer careo, Mariana Rodríguez, por Movimiento Ciudadano, obtiene una preferencia efectiva de 39%. Clara Luz Flores, por la alianza Morena-PVEM-PT, registraría 30% y Adrián de la Garza, por la alianza PRI-PAN, 29%.

Al medir un segundo escenario, Luis Donaldo Colosio registra una preferencia efectiva de 39%, seguido de Clara Luz Flores, por la alianza Morena-PVEM-PT, y de Adrián de la Garza, por la alianza PRI-PAN, ambos con 29%.

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Si el candidato de Morena fuera Waldo Fernández, la intención de voto sería la misma que la registrada con Clara Luz. Frente a Luis Donaldo Colosio, Waldo Fernández obtiene 29% de la preferencia efectiva, mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano alcanza 38%. En un segundo escenario, frente a Mariana Rodríguez, registra 30%, contra 35% de la emecista.

La ventaja de Movimiento Ciudadano también se observa al medir la intención de voto por partido. Si hoy fueran las elecciones para la gubernatura de Nuevo León, MC registra 39% de la preferencia efectiva, seguido de Morena con 30%; el PRI, con 13%, y el PAN, con 11%.

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Respecto al perfil para encabezar el próximo gobierno estatal, las opiniones se encuentran divididas: 36% preferiría que fuera una mujer, 35% un hombre y para 28% el género resulta indiferente.

Sobre la disposición a votar por alianzas, 60% de las personas entrevistadas dijo que votaría por Movimiento Ciudadano sin coalición; 55% respaldaría una alianza entre Morena, PVEM y PT, mientras que 36% lo haría por una alianza entre PRI y PAN.

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A cinco años de gobierno, siete de cada 10 neoleoneses aprueban la gestión de Samuel García.

La organización de la Copa Mundial de Futbol 2026 favoreció la evaluación del gobernador, 66% califica su trabajo como muy bueno o bueno, frente a 25% que lo considera malo o muy malo.

El levantamiento de la encuesta se realizó cara a cara en vivienda a mil 218 personas con credencial para votar vigente en Nuevo León, del 29 de julio al 2 de agosto de 2026. Los resultados tienen margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza de 95%.

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