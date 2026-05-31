Guadalupe, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron la inauguración del Puente Capullos y realizaron un recorrido por el Parque del Agua, obra impulsada por Parque Fundidora que fortalecerá la conectividad, la accesibilidad y la integración de los espacios públicos en el municipio de Guadalupe.

Tras el corte inaugural, las autoridades recorrieron diversos puntos del complejo, entre ellos el propio Puente Capullos, el Boulevard y Foro Cultural, la Punta de la Serpiente, el Foro y el Interior Serpiente, la obra más emblemática del parque, así como el río La Silla.

Acompañados por Héctor García García, presidente municipal de Guadalupe; Blanca Treviño de García, presidenta del DIF Guadalupe; Bernardo Bichara Assad, presidente del Consejo de Administración de Parque Fundidora; Gloria Ivette Bazán Villarreal, directora general del DIF Nuevo León; y Jean Léautaud Russek, director general de Parque Fundidora, Samuel y Mariana también recorrieron los alrededores del Estadio Monterrey, por donde se ubican las estatuas de los jugadores alusivas al Mundial de futbol, y observaron la colocación de los filtros FIFA para un mejor control y organización del acceso al Gigante de Acero.

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Previo al tour, el gobernador Samuel García destacó en su mensaje la transformación integral que se desarrolla en torno al Distrito Infantil y la consolidación de un espacio de nivel internacional para las familias nuevoleonesas.

“Estamos haciendo primer mundo, Héctor, aquí en Guadalupe, no tengo ninguna duda porque este parque hemos tenido oportunidad de ir de giras internacionales de inversión, acabamos de ir a Corea, Japón, a Suecia, a Holanda y tienen, por supuesto, parques hermosos, pero ya quisieran tener un río vivo y limpio como el río La Silla”.

Asimismo, resaltó la visión que ha guiado la renovación de Capullos y la conexión de sus instalaciones con los nuevos espacios recreativos de la zona.

“Este es el DIFneylandia que soñamos para nuestros niños. Si uno entra a Capullos, ya es un parque. Cancha, juegos, escuela, sala de cine, alberca. Es realmente primer mundo lo que le estamos dando a los niños de Capullos”.

Destacó que miles de visitantes nacionales e internacionales conocerán esta zona de Guadalupe, donde convergen atractivos naturales, recreativos y turísticos como el Cerro de la Silla, el Río La Silla, el Parque del Agua, el Zoológico La Pastora y el propio estadio mundialista.

Por su parte, Mariana Rodríguez señaló que la construcción del puente forma parte de una estrategia integral para acercar a las niñas, niños y adolescentes de Capullos a experiencias de recreación, salud y convivencia, al tiempo que beneficia a toda la comunidad.

“Con un sueño y una visión de conectar a los niños de Capullos con el mundo exterior. En experiencias, en diversión, en recreación, en salud. Y creo que se ha estado logrando a través de este distrito infantil que se está construyendo aquí en el municipio de Guadalupe”.

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La titular de AMAR a Nuevo León subrayó además el carácter incluyente y accesible de la nueva infraestructura.

“Aunque tenga este nombre, es un puente abierto a todo el público, abierto a todas las familias. Las rampas son sumamente importantes para todas las personas, con alguna discapacidad, algún adulto mayor, algún aparato de movilidad, bici, scooter, patines, lo que quieran”.

El Puente Capullos permitirá una conexión directa entre el Distrito Infantil y el Parque del Agua, favoreciendo la movilidad peatonal segura y accesible, además de integrarse a un corredor natural y recreativo que busca consolidarse como uno de los principales espacios de convivencia y esparcimiento para las familias de Nuevo León.

mahc