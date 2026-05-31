A once días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Estadio Guadalajara concluyó la etapa principal de adecuaciones para recibir encuentros mundialistas.

El inmueble, casa de Chivas, apostó por una modernización enfocada en tecnología, hospitalidad y operación logística para cumplir con las exigencias de FIFA.

El recinto jalisciense, que será sede de cuatro partidos correspondientes a los grupos A, K y H entre el 11 y el 26 de junio, cerró un proceso de transformación que tomó cerca de un año.

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A diferencia de otros estadios, el inmueble ya contaba con características planeadas para un evento de esta magnitud, situación que redujo la necesidad de cambios estructurales mayores.

La directora de operaciones del estadio, Ainara Zatarain, explicó que actualmente el trabajo se concentra en los ajustes finales relacionados con la imagen comercial y la operación diaria del inmueble.

“Estamos terminando con todo el tema del 'clean set', tapando marcas, que eso es muy importante para FIFA. Seguimos ajustando pequeños detalles que salen con la operación del día”, dijo.

Entre las renovaciones más importantes destaca el reemplazo del césped. La nueva cancha cuenta con tecnología híbrida, un avanzado sistema de drenaje con capacidad de succión y riego subterráneo, además de certificación FIFA Quality Pro. Hace dos meses, el club también optó por un pasto de verano capaz de resistir las altas temperaturas previstas para Guadalajara durante junio.

El estadio además incorporó nuevas pantallas de gran tamaño, mejoras en iluminación, audio y sonido, así como sistemas de acceso y videovigilancia de última generación.

Otro de los cambios visibles será la creación de zonas de hospitalidad impulsadas por FIFA. Estos espacios ofrecerán salas privadas, servicios premium y vistas privilegiadas hacia el terreno de juego. Su diseño integra materiales regionales de Jalisco como tezontle, madera y aluminio.

Para los días de partido, la logística cambiará de forma considerable. Parte del estacionamiento funcionará como área de operaciones para transmisiones internacionales y telecomunicaciones, por lo que el transporte público y el esquema Park and Ride tendrán un papel clave para el traslado de aficionados.