Culiacán, Sin.- En el centro penitenciario de Culiacán se reportó una riña colectiva entre internos, en la divulgo que siete de los participantes con arma blanca perdieron la vida y aún se desconoce el número de lesionados, por lo que fuerzas federales reforzaron la seguridad externa.

Un primer reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue en el sentido que se había suscitado una riña en el reclusorio de Culiacán, situación que se había controlado pero se encontraban personas muertas, sin establecer la cifra.

Los datos que se conocen, es que muy temprano en uno de los modulos se iniciò una discusiòn entre internos, la cual subiò de tono y esta desencadeno una agresiòn, en la que salieron a relucir instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

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Riña en penal de Culiacán deja siete muertos; refuerzan seguridad tras enfrentamiento entre internos. Foto: Especial

El personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado y custodios se encuentran realizando una inspección en el interior en busca de armas o instrumentos punzo cortantes y se conoce que el personal de la Fiscalía General del Estado ya fue notificado sobre los siete internos que resultaron muertos.

Solo hace siete dìas, se dio a conocer, se habían tomado medidas extras de seguridad e incluso el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Shinue Tellez López, realizó un recorrido por el exterior del penal para detectar posibles puntos vulnerables.

Un informe concentrado, revló que en este centro penitenciario de Culiacán, en donde en el transcurso de este mes se ha asegurado 43 celulares, 59 cargadores para estos móviles y 236 dosis de diversas drogas, entre otros objetos prohibidos, las autoridades acordaron adoptar nuevas medidas de seguridad y recorrieron el perímetro exterior.

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Suspenden visitas

Las visitas al centro penitenciario de Culiacán fueron suspendidas como medida de seguridad y las trabajadoras sociales ya lograron contactar a las primeras cinco familias, de los siete internos que resultaron muertos durante una riña en uno de los módulos.

Shinue Téllez López, Secretario de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que una persona más privada de su libertad resultó lesionada en este pleito, por lo que es atendida por el personal médico del reclusorio, donde se normalizo la situación.

A través de un video que divulgó el funcionario explicó que muy temprano, el director del penal, le comunicó que se había presentado una riña entre internos, en la que siete de ellos perdieron la vida y uno más resultó herido, por lo que se activaron los protocolos y se suspendió la visita familiar del domingo.

LL