La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará este sábado un informe de rendición de cuentas en el Monumento a la Revolución para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2024, evento que provocará afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México.

Implementan cierres viales alrededor del Monumento a la Revolución

Como parte de las medidas de seguridad para el evento, se realizan cortes totales y parciales a la circulación en vialidades cercanas al Monumento a la Revolución desde las primeras horas del día.

Entre las principales afectaciones se encuentran:

Corte a la circulación en avenida Gómez Farías, a la altura de avenida Insurgentes.

Cierre vehicular en Paseo de la Reforma, a la altura de Eje 1 Poniente, con dirección hacia el poniente de la ciudad.

Las restricciones podrían generar carga vehicular en calles y avenidas aledañas, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.

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Alternativas viales recomendadas

Ante los cierres, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida Ribera de San Cosme y su continuación por avenida México-Tenochtitlán.

Avenida Chapultepec.

Avenida México-Tenochtitlán.

Elementos de tránsito se encuentran en la zona para orientar a conductores y agilizar la movilidad.

¿A qué hora será el informe de Claudia Sheinbaum?

A través de sus redes sociales, la mandataria federal invitó a la ciudadanía a seguir su mensaje desde el Monumento a la Revolución o en las plazas públicas habilitadas en diversas entidades del país.

El informe está programado para iniciar a las 11:00 horas de este 31 de mayo y forma parte de las actividades conmemorativas por los dos años de su victoria electoral.

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