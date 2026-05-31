Autoridades de salud de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro, anunciaron los gobiernos estatales.

Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.

El paciente está "en aislamiento" por precaución en un instituto de infectología especializado, pero los exámenes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.

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Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Rio de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda "con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea".

La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y "el caso sigue en investigación".

La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.

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La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.

En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de mil casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).

El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.

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"La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo", apuntaron las autoridades de Sao Paulo.

Aíslan caso sospechoso en Cerdeña

El Ministerio de Salud de Italia comunicó que se han activado los protocolos para un hombre sospechoso de posible contagio del virus del ébola en Cagliari, en la isla de Cerdeña, y se le ha aislado en un hospital.

El hombre regresó de Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo, donde se está produciendo un brote de ébola, en un vuelo que aterrizó en Roma ayer, sábado, y posteriormente tomó otro vuelo a Cerdeña. Allí, informó de haber tenido fiebre y una tos leve durante un par de días.

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La autoridad sanitaria local llevó a cabo la investigación epidemiológica y determinó que el hombre había visitado a familiares en Kinsasa a principios de mayo, pero nunca había salido de la ciudad.

La zona donde se está produciendo el brote, la provincia de Ituri, está muy lejos de la capital y, por lo tanto, aunque los resultados de las pruebas están pendientes, la situación no se considera preocupante.

Hasta ahora, las dos personas a las que se les realizaron pruebas del virus del ébola en el hospital Sacco de Milán (norte) tras haber regresado recientemente de Uganda habían dado resultado negativo.

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El Ministerio de Salud indica en su último comunicado que seguirá proporcionando actualizaciones oficiales en función de la evolución de la situación epidemiológica e insiste en que el riesgo en Italia sigue muy bajo.

Celebran recuperación de 5 pacientes

El director de la Organización Mundial de la Salud celebró que cinco pacientes se han recuperado de ébola en la RDC, durante una visita a la ciudad de Bunia.

“Cuatro personas serán dadas de alta hoy y hubo una que fue dada de alta anteayer”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS durante la inauguración de un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, la capital provincial de Ituri.

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“Por supuesto, seguimos trabajando en vacunas y tratamientos, pero eso no significa que la gente no pueda recuperarse del ébola”, añadió.

La OMS informó el viernes que un paciente se había recuperado del virus de Bundibugyo, el tipo de ébola identificado en el brote actual, que no tiene tratamiento ni vacuna aprobados. Fue la primera recuperación documentada de un paciente confirmado con la variedad de Bundibugyo durante el brote actual.

La organización sanitaria indicó que las cifras oficiales más recientes mostraban 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas. Uganda, país vecino, ha confirmado nueve casos y una muerte, informó el viernes el Ministerio de Salud ugandés