La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado más de 200 muertes, de un total de 867 casos sospechosos registrados, según el último balance publicado el sábado por la noche por el Ministerio de Salud del país.

Según las cifras oficiales, hasta el momento se han registrado 204 muertes en tres provincias de este extenso país de África Central, probablemente causadas por el virus.

Un balance anterior de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el viernes de 177 muertes, de un total de 750 casos sospechosos.

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gs