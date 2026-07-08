La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que inició los trabajos de construcción de la Línea 5 del Cablebús, que conectará el CETRAM Mixcoac, en la alcaldía Álvaro Obregón, con La Magdalena Contreras.

La obra contempla un recorrido de 15.4 kilómetros, que mejorará la conectividad de 61 colonias de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras, facilitando el traslado diario de las vecinos de dichas demarcaciones.

“Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, comenzaron los trabajos de la Línea 5 de Cablebus. Una obra de 15.4 kilómetros que unirá el CETRAM Mixcoac con La Magdalena Contreras, beneficiando a 61 colonias de ambas alcaldías”, publicó la Sobse.

¿Cuáles son las estaciones del Cablebús de la L5?

De acuerdo con la Sobse, las 12 estaciones de esta línea serán:

En Benito Juárez

Mixcoac

En Álvaro Obregón

Olivar del Conde

Santa Lucía

Enrique Cabrera

Pueblo de Tetelpan

Lomas de la Era

San Bartolo Ameyalco

En Magdalena Contreras

Glaciar

El Tanque

Barros Sierra

Oasis

Oyamel

Recorrido de 40 minutos y una inversión millonaria

La ruta tendrá una longitud aproximada de 15.4 kilómetros. El tiempo de recorrido entre la terminal Oyamel y Mixcoac será de aproximadamente 40 minutos.

Las empresas Gami Ingeniería e Instalaciones y Doppelmayr México serán las encargadas de la construcción de la Línea 5 del Cablebús, y tiene un costo de 7 mil 868 millones 146 mil pesos.

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