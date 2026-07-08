El Cablebús suspendió de manera temporal la operación de la Línea 3 debido a la tormenta eléctrica que se registró en la zona poniente de la Ciudad de México, por lo que realizó el desembarque de las personas usuarias que se encontraban en el servicio.

En redes sociales, el Cablebús informó que la medida fue implementada en el Cablebús, que pasa por Chapultepec, para privilegiar la seguridad de los pasajeros ante las condiciones meteorológicas adversas.

"Iniciamos el desembarque de personas usuarias en Línea 3 del Cablebús por tormenta eléctrica en la zona poniente. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual", publicó.

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Línea 3 del Cablebús vuelve a operar tras disminuir la tormenta

Minutos después, el Cablebús confirmó que el servicio fue restablecido luego de que disminuyera la actividad eléctrica en la zona.

"Luego de la disminución en la actividad de tormenta eléctrica en zona poniente, la Línea 3 reanuda la operación del servicio", comunicó.

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