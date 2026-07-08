El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro rehabilitó el pasillo de correspondencia entre las Líneas 2 y 8 de la estación Bellas Artes, en donde se instalaron pantallas luminosas que dan color al transbordo de los usuarios.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que el pasillo –que pasa por debajo de la Línea 2– se encuentra cerrado al público, pese a que las pantallas se mantienen encendidas.

Sobre el pasillo de correspondencia se encuentran dos pantallas led de varios metros de ancho, en los que –actualmente– se transmite una animación con el logotipo y colores (blanco, morado y rosa) del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada.

El pasillo –que pasa por debajo de la Línea 2– se encuentra cerrado al público. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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No obstante, ayer se pudo observar que la pantalla cuenta con más animaciones y colores, pues durante la entrega de renovación de la estación Bellas Artes de la Línea 2 del Metro, la jefa de Gobierno recorrió el transbordo, que se iluminó con un tono azul claro y oscuro.

Pero los trabajos no solo se concentraron en las pantallas LED, pues el piso del pasillo y de las escaleras es totalmente nuevo, el cual cuenta con el mismo material y diseño con el que se rehabilitó toda la estación del Metro Bellas Artes.

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En dicha conexión entre las Líneas 2 y 8, aún mantiene material de la sala de exposición del artista Pedro Friedeberng, que se instaló en 2019 como parte de la conmemoración del 50 aniversario del Metro.

La conexión entre las Líneas 2 y 8, aún mantiene material de la sala de exposición del artista Pedro Friedeberng. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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La entonces llamada “Galería Metro”, concentra la obra del maestro Pedro Friedeberng, en un pasillo completo de 54 m2 de pantallas LED, dos sensores de movimiento kinético, dos computadoras especiales para control de equipo tecnológico y reproducción de contenidos, sistemas de ventilación y protección de las pantallas.

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El STC Metro informó a este diario que el túnel ya está listo y podría quedar abierto en los próximos días; sin embargo, al momento se están colocando micas en las pantallas para protegerlas, porque se detectó que las personas se recargan y pueden afectarlas.

vr/cr