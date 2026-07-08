Aunque concluyó la participación de México en el Mundial, autoridades capitalinas mantienen los operativos para resguardar la seguridad de visitantes en las calles de la CDMX así como en los siete festivales futboleros que aún están abiertos en las alcaldías, afirmó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

“Seguimos con los operativos, todos los corredores que definimos para dar mayor seguridad a los visitantes, sobre todo, aun cuando ya no hay partidos en la ciudad, sigue habiendo muchos visitantes nacionales y extranjeros, seguimos atendiendo los puntos de los festivales futboleros. Acuérdense que (está) el del Zócalo y hay siete más en la ciudad que pasan todos los partidos del Mundial”, recordó.

En entrevista tras la entrega de la Casa de las 3R en Xochimilco, el secretario puntualizó que si bien ya no se esperan “grandes celebraciones” en la Ciudad con motivo del Mundial, sí se espera buena concurrencia por las semifinales y la final de la Copa del Mundo.

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“Nos tenemos que preparar para partidos que van a tener mucho jale con la gente, que seguramente serán las semifinales y, por supuesto, la final, entonces nosotros no bajamos la guardia y seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo en la ciudad”, indicó.

Por otro lado, el secretario señaló que no se ha valorado la instalación de pantallas en los alrededores del Ángel de la Independencia, para los últimos partidos de la justa deportiva, pues indicó que eso se planeó para los juegos en los que hubo participación de la Selección Mexicana.

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“Vamos a ver cómo se dan las cosas, vamos a valorar y vamos a ver también el sentir de la población”, indicó al respecto.

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