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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transparentar las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza.
Esto, luego de que la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, reservara por cinco años los mensajes sobre las solicitudes de extradición que hizo Estados Unidos.
"En atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información", dijo Relaciones Exteriores.
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Apuntó que habrá una excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado.
"Nuestro compromiso es con la transparencia", señaló la Cancillería tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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En su conferencia mañanera del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Rocha Moya se encuentra en Culiacán.
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"Está ubicable porque él está ubicable; o sea, no es que alguien lo esté vigilando, sino que está ubicable. Y en todo caso, la Fiscalía tendría que determinar", dijo.
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