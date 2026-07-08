La derrama económica que generó el Mundial FIFA 2026 desde la inauguración hasta el lunes pasado se estima que fue de entre 45 mil a 50 mil millones de pesos, de los cuales la mayoría fueron ventas en los sectores de turismo y restaurantero, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Lo anterior representa entre el 0.1% y el 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Además de que esas cifras no incluyen el ingreso que se obtuvo por la venta de boletos, que fue de 5 mil millones de pesos.

El presidente de dicho organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que “el balón dejó de rodar en México, pero la economía no”, porque si bien tuvimos un evento deportivo, también dejó ventas para miles de negocios, sobre todo de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, donde se llevaron a cabo los partidos.

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Estimó que la derrama generada por las familias mexicanas fue de 15 mil millones de pesos del 11 de junio al 6 de julio.

Alrededor de 65 de cada 100 “familias mexicanas, de acuerdo con estimaciones de Concanaco, aumentaron en hasta 10% en alimentos, bebidas y productos para la convivencia en partidos de la selección, lo que confirma que los eventos de este tipo son motores de desarrollo”, expuso.

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En videoconferencia de prensa explicó que en la Ciudad de México se concentró la mayor cantidad de ventas con una derrama en el sector turístico, para proveedores de transporte, comercios, hoteles y hospedajes, por lo que se estima que llegaron 20 mil millones de pesos.

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Mientras que en Jalisco se obtuvieron 10 mil millones de pesos y en Monterrey 5 mil millones de pesos.

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De la Torre de Stéffano confió en que se alcanzará la meta de 65 mil millones de pesos de ventas por el Mundial, en los días que restan al evento deportivo, es decir, de aquí al 14 de julio.

“Consideramos que es posible que sí se alcance la cifra, porque la cifra no nada más estaba vinculada con que fuéramos sede en tres ciudades mundialistas.

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De hecho, siempre se abordó desde que se construyó la estrategia, que sí iba a generar la expectativa para que los turistas también aprovecharan estas fechas para desplazarse a otras entidades federativas” y hacer turismo.

Consideró que, además de acompañar a los equipos, los aficionados visitan otras entidades mexicanas.

Además de que esperan que los partidos que restan generen un consumo de bienes, “porque las familias mexicanas se van a seguir reuniendo para disfrutar y para acompañar al equipo que prefieran, al equipo que cada uno decida acompañar y que se lleve hasta la final…”, concluyó.

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