El gobierno de Estados Unidos señala a Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “el Pelón”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte, en febrero pasado, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo de las fuerzas mexicanas.

En su actualización, con datos a junio de 2026, la Guía Antiterrorismo del Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos afirma que Valencia González es “líder del CJNG desde la muerte de ‘El Mencho’, en febrero de 2026”.

Subraya que el Departamento estadounidense de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

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The Wall Street Journal ya había mencionado como nuevo líder del CJNG al “03”, fundador y coordinador del Grupo Élite, brazo armado del CJNG.

De acuerdo con la Guía Antiterrorismo, Valencia opera con el apoyo de Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “El Chorro”, yerno de Oseguera, y de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, importante lugarteniente del cártel.

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Al “03” se le atribuye ser uno de los presuntos autores intelectuales del secuestro, en agosto de 2016, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Fueron liberados poco después.

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Juan Carlos Valencia González, alias “03” o “el Pelón”, el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Captura de Pantalla

El gobierno del presidente Donald Trump designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025.

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La Guía considera al CJNG como “uno de los cárteles más poderosos y violentos de México”, responsable de “cientos de miles de libras de fentanilo y otras drogas ilícitas que son traficadas a Estados Unidos y el mundo”.

Detalla que el cártel, surgido de los remanentes del cártel Milenio, se ha expandido en México desde 2018 y es el principal rival del cártel de Sinaloa.

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La Guía estima que el CJNG tiene entre 15 mil y 20 mil miembros y que es un actor dominante en Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.

“Las actividades delictivas del CJNG generan miles de millones de dólares al año. El grupo trafica con drogas hacia Estados Unidos, Australia y Canadá, así como a muchos países de África, Asia, América Central y del Sur, y Europa. El control de facto que ejerce el CJNG sobre el puerto de Manzanillo, en Colima (México), le permite importar precursores químicos para producir fentanilo y metanfetamina ilícitos. El CJNG también se beneficia de la extorsión, el robo de combustible, el secuestro, la tala y la minería ilegales, el tráfico de migrantes y el fraude de tiempo compartido”.

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