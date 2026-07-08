La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ya habilitó el trámite oficial para registrar los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) en la Ciudad de México. A partir de ahora, los propietarios deberán iniciar el proceso a través del Sistema de Trámites Vehiculares para obtener el registro correspondiente y, en el caso de los VEMEPE, las placas de circulación.

El procedimiento comienza completamente en línea. Una vez que la autoridad valida la documentación, el propietario obtiene su línea de captura para realizar el pago. Posteriormente, deberá agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular de la SEMOVI, donde concluirá el trámite y recibirá la documentación correspondiente.

Usuarios de scooters no portan casco para circular e incluso lo hacen por la ciclovía y en sentido contrario. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

¿Qué entrega la SEMOVI al registrar un scooter eléctrico?

Dependiendo del tipo de vehículo, la autoridad entrega distinta documentación:

VEMEPE: placas de matrícula, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

placas de matrícula, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME). VEP: únicamente el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Requisitos para personas físicas

Para realizar el trámite será necesario presentar:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

Documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura o carta factura vigente.

En caso de que el propietario únicamente cuente con un ticket de compra, nota o documento similar, la plataforma permite adjuntar un Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la Propiedad del Vehículo, formato que también proporciona la propia SEMOVI.

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Requisitos para personas morales

Las empresas deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial del representante legal.

Comprobante de domicilio de la empresa.

Acta constitutiva.

RFC de la empresa.

Poder notarial.

Documento que acredite la propiedad del vehículo.

Una vez que la autoridad valide la información, el sistema permitirá generar la línea de captura para efectuar el pago correspondiente. Después será necesario programar una cita en un Módulo de Control Vehicular, donde se hará entrega de los documentos originales y se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.

Última fecha para el emplacamiento de scooters en CDMX

Según lo informó el titular de la SEMOVI, las personas que ya cuenten con un scooter y que reúna las características obligatorias para el emplacamiento tendrán hasta el próximo 20 de noviembre para regularizarse.

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Mientras que desde el 1 de julio, los vehículos de este tipo que se vendan en tiendas y distribuidoras deberán salir con matrículas.

A partir del 1 de septiembre, los VEMEPE que no cumplan con el emplacamiento podrán recibir sanciones de 10, 15 o 20 UMAs, dependiendo de la reincidencia de la infracción.

¿De cuánto serán las multas?

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, explicó que las sanciones se aplicarán de la siguiente manera:

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10 UMAs por la primera infracción.

por la primera infracción. 15 UMAs cuando el conductor acumule entre tres y cinco infracciones.

cuando el conductor acumule entre tres y cinco infracciones. 20 UMAs cuando exista una reincidencia mayor a cinco infracciones.

Al respecto, el funcionario explicó:

“A la primera infracción se consideran las 10 UMAs, y cuando se tienen tres o cinco infracciones son 15 UMAs por infracción, y más de cinco infracciones, en términos de reincidencia, ya se sanciona con 20 UMAs.”

Con la habilitación de este trámite, la SEMOVI puso en marcha el proceso de regularización para los vehículos eléctricos personales contemplados en la nueva normativa de movilidad de la Ciudad de México. El registro inicia de forma digital y concluye con una cita presencial en un Módulo de Control Vehicular, donde los propietarios podrán recoger la documentación correspondiente para circular conforme a la regulación vigente.

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