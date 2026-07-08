Gilberto Mora sumó un logro más a un año que difícilmente olvidará.

Luego de convertirse en una de las revelaciones de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026, el futbolista de apenas 17 años concluyó sus estudios de nivel medio superior al graduarse de la preparatoria en Tijuana, Baja California, un paso importante tanto en su formación académica como personal.

La graduación llega apenas unos días después de haber acaparado los reflectores por sus actuaciones con el Tricolor, donde dejó claro que posee condiciones para convertirse en una de las grandes figuras del futbol mexicano.

El martes 7 de julio se llevó a cabo en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank la entrega de reconocimientos a los graduados; sin embargo, el futbolista de los Xolos aún no llegaba a Tijuana tras su participación en el Mundial.

En la transmisión que hicieron en las redes sociales del colegio, se puede escuchar el nombre de Gilberto Mora Zambrano, pero no pasa por su diploma. Lo único que se escucha es una fuerte ovación por parte de todos los asistentes en la ceremonia.

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Gilberto Mora se ha graduado de la preparatoria, hace días estaba jugando su primer Mundial con 17 años y hoy terminó una etapa más de sus estudios🇲🇽❤️



Eres un orgullo para todo México🎓✨ pic.twitter.com/gmglQ9bLR4 — Roberto Haz (@tudimebeto) July 8, 2026

¿Qué viene para Gil Mora?

Desde antes de la Copa del Mundo, el desempeño de Morita ya había despertado el interés de distintos clubes del extranjero; ahora tras sus actuaciones en el certamen más prestigioso del balompié de selecciones, todo parece indicar que su futuro está lejos de la Liga MX.

Diversos reportes apuntan a que varios equipos europeos siguen de cerca su evolución y consideran que cuenta con el talento y la madurez necesarios para afrontar el reto de competir en una de las Ligas más importantes del planeta; sin embargo, aún debe cumplir la mayoría de edad (octubre).

Con la preparatoria concluida y un Mundial que impulsó su nombre a nivel internacional, el siguiente desafío para Gilberto Mora apunta hacia Europa.

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Todo indica que su salida al viejo continente será cuestión de tiempo, con la ilusión de consolidarse en la élite del futbol mundial y continuar el camino que han recorrido otros futbolistas mexicanos que triunfaron en el extranjero.

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