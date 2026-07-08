Atlacholoaya. - El equipo de abogados del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, afirmó que su cliente está dispuesto a enfrentar la denuncia por violencia familiar y violencia vicaria, cargos imputados por su pareja tras la exhibición de un video donde se ve al exfuncionario federal golpeando a la mujer. El caso está radicado en el estado de Morelos porque la agresión violenta se perpetró en una casa del municipio de Emiliano Zapata, zona conurbada a Cuernavaca.

Los abogados de Rodríguez Padilla pidieron respeto a la privacidad de su cliente y sobre el contenido del video afirmaron que darán un contexto ante los jueces para entender lo que pasó.

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También suscribieron que su cliente no tiene porqué escapar de la justicia y consideraron que no es posible dictarle la prisión preventiva como lo pidió el fiscal general de Morelos, Fernando Blúmenkron Escobar.

La audiencia se desarrolla en la sala dos de la ciudad judicial de Atlacholoaya, Morelos, junto al Centro Estatal de Reinserción Social donde pernoctó el exdirector de Pemex tras su detención en la Ciudad de México.