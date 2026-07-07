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La detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla fue por el delito de violencia familiar contra su pareja, María Felicia Jiménez, por hechos registrados en marzo de este año en el estado de Morelos.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), tras la agresión física y verbal por parte de Rodríguez Padilla, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) estableció la probable participación del ex funcionario federal y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Posteriormente, policías de investigación de la FGJ, en colaboración con personal de la FGJEM, localizaron y capturaron a Rodríguez Padilla en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.
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El detenido será entregado a las autoridades de Morelos.
"En las próximas horas, Víctor “N” enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable", dijo la FGJ, mediante un comunicado.
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La FGJ reitero que, junto con la FGJEM, continuarán las diligencias relacionadas con los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia.
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jecg/cr
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