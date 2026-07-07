Cuernavaca, Mor.- Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribó a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) alrededor de las 21:30 horas, escoltado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que participaron en su detención esta tarde, en alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Su traslado a Morelos estaba previsto para mas tarde pero la Fiscalía General de Justicia de la CDMX aceleró los trámites para entregar al funcionario público a sus pares de la AIC Morelos.

Hasta las 22:30 horas, el exdirector de Pemex estaba en el proceso de certificación médica, y de acuerdo con personal que lo recibió en el Ministerio Público no había llegado ningún abogado en su defensa y tampoco se conocían de amparos contra la orden de aprehensión, girada en su contra por un juez de Morelos.

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Según personal del Ministerio Público, Rodríguez Padilla se muestra resignado a enfrentar su estado procesal porque no manifiesta oposición al procedimiento y, por el contrario, ha demostrado colaboración.

La Fiscalía morelenses informó en un comunicado que el exfuncionario público del Gobierno federal es investigado por su probable participación en hechos constitutivos de violencia familiar cometidos en agravio de su pareja.

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“Según las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con el imputado en un domicilio ubicado en el estado de Morelos, donde la habría agredido física y verbalmente tras una discusión. A partir de estos hechos, la FGEM estableció la probable participación de Víctor “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra”, citó la fiscalía.

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Precisó que derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía CDMX, en colaboración con elementos de la FGEM, localizaron al imputado en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, donde fue aprehendido. En las próximas horas, Víctor “N” enfrentará la audiencia inicial ante un juez de control de Morelos, en la que conocerá a detalle los hechos de los que se presume responsable.

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“La Fiscalía CDMX y la FGEM continuarán las diligencias relacionadas con los hechos denunciados dentro del ámbito de su competencia. Las instituciones reiteran que ninguna persona está por encima de la ley y que las denuncias por violencia contra las mujeres serán investigadas con seriedad y apego a derecho para garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de las víctimas”, afirmó la dependencia morelense.

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Fiscalía de Morelos se prepara para recibir a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex; está acusado de violencia familiar. Foto: Especial.

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