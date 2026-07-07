Culiacán. - La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la muerte del menor Brandon Amisadar “N”, de 12 años, durante los festejos de graduación de un grupo escolar de sexto año de primaria, celebrados en un centro recreativo de la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado.

Según los datos, familiares y amigos de los estudiantes recién graduados de primaria se concentraron en un centro recreativo de la colonia Agustina Ramírez, de la ciudad de Guamúchil, para celebrar el acto académico.

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Brandon fue visto por sus familiares mientras jugaba con sus compañeros graduados y amigos y en forma imprevista fueron notificados que el menor había sido rescatado por un adulto inconsciente en una alberca del centro recreativo.

Sus padres lo trasladaron con urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la ciudad de Guamúchil, donde el personal médico trató de reanimarlo sin obtener respuesta, por lo que notificaron de su muerte a las autoridades judiciales.

Los asistentes a este evento de tipo académico no se percataron de los hechos, por lo que se espera que la FGE aclare qué sucedió al menor.