Alondra Jordana, de 12 años, murió en el Hospital Materno Infantil de Xochimilco el pasado domingo. Cuando fue ingresada por su padre debido a que se encontraba inconsciente, pero los médicos que la recibieron se percataron de que tenía golpes en todo el cuerpo.

Julio César, su padre, se fue y más tarde llegó su mamá quien al pedir informes le dijeron que había muerto su hija.

La mujer relató que hace cuatro meses la menor ya había estado hospitalizada debido a que Julio César la había golpeado brutalmente. El sujeto, vecino de la colonia Santa Úrsula Coapa, es buscado.