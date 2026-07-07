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Alondra Jordana, de 12 años, murió en el Hospital Materno Infantil de Xochimilco el pasado domingo. Cuando fue ingresada por su padre debido a que se encontraba inconsciente, pero los médicos que la recibieron se percataron de que tenía golpes en todo el cuerpo.
Julio César, su padre, se fue y más tarde llegó su mamá quien al pedir informes le dijeron que había muerto su hija.
La mujer relató que hace cuatro meses la menor ya había estado hospitalizada debido a que Julio César la había golpeado brutalmente. El sujeto, vecino de la colonia Santa Úrsula Coapa, es buscado.
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