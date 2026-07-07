El Estadio Azteca o Banorte (o Ciudad de México durante el Mundial 2026) es el recinto deportivo más icónico de la CDMX y una de las ‘catedrales’ del futbol a nivel mundial.

Es una auténtica joya arquitectónica e histórica de la capital mexicana, misma que también cuenta con otros dos estadios que valen la pena conocer: el Olímpico Universitario y el Ciudad de los Deportes.

Descubre las curiosidades de este combo de 3 durante un recorrido especial en bicicleta.

¿Cómo es el recorrido en bici por 3 estadios de futbol en CDMX?

Este recorrido guiado en bicicleta es organizado por FARO Indios Verdes. Así que la rodada comienza desde temprano en este recinto, ubicado al norte de la ciudad, para avanzar hacia la zona sur, a través de avenidas con ciclovías.

Foto: Sectur CDMX

Tras un pedaleo de aproximadamente hora y media, la primera parada es el Estadio Azteca o Estadio Banorte, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Fue inaugurado en 1966 y ha sido el único en el mundo en albergar 3 inauguraciones del Mundial de la FIFA.

El guía te cuenta, entre otras curiosidades y anécdotas, que México aquí ganó la Copa Confederaciones en 1999; que se jugó el ‘Partido del Siglo’ (la semifinal del Mundial de futbol de 1970 entre Italia y Alemania Federal); que fue el lugar donde la selección brasileña de Pelé se coronó campeona del mundo ese mismo año, lo mismo que la selección argentina de Maradona en 1986.

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La visita continúa hacia el Estadio Olímpico Universitario, de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Jorge Bravo y Raúl Salinas Moro.

Activo desde 1952, fue el escenario principal de los Juegos Olímpicos de 1968 y una de las sedes del Mundial de 1986.

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Foto: Sectur CDMX

Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al ser parte del campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su fachada fue intervenida por el artista Diego Rivera, con altorrelieves y murales.

El tour en bicicleta termina en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la colonia Nápoles. Abierto al público en 1946, ha sido ‘casa’ de equipos como Cruz Azul, Necaxa, Atlante, Pumas, Marte y América, así como de la Selección de México de 1947 a 1955.

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Foto: Sectur CDMX

La visita guiada a los estadios es únicamente por fuera.

Además, los organizadores advierten que el nivel de dificultad de este recorrido es intermedio.

¿Cuándo es este recorrido en bici por 3 estadios de futbol en CDMX?

¿Listo para rodar en bicicleta por estos 3 estadios de futbol en CDMX? Prepara todo el equipo, porque será el sábado 11 de julio.

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La cita es a las 8:30 a.m. en Faro Indios Verdes (al norte de la ciudad), para salir puntuales a las 9:00 a.m.

¿Cuánto cuesta el recorrido en bici por 3 estadios de futbol en CDMX?

El recorrido en bicicleta por los 3 estadios de futbol en CDMX no tiene costo, aunque es indispensable llevar tu propia bici, casco, herramientas y otros elementos técnicos que puedan utilizarse.

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Aunque el tour no es exclusivo para mayores de edad, es recomendable para personas con buena condición física. En todo momento debe seguir las instrucciones de tus guías.

Instagram: @faroindiosverdes

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