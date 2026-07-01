En el Bosque de Chapultepec, el Papalote Museo del Niño también se unió a las actividades del Mundial 2026.

Lo hace con ‘Cancha de los niños’, una exhibición temporal con retos físicos y experiencias sensoriales para elevar la fiebre mundialista.

¿Dónde está el Papalote Museo del Niño?

El Palalote Museo del Niño es uno de los museos del Bosque de Chapultepec y se encuentra en la Segunda Sección, en la esquina de la Autopista Urbana Norte y Avenida Constituyentes.

Foto: Omar Moreno. El Universal

¿Vas en transporte público? A unos 10 minutos caminando está la estación Constituyentes de la línea 7 (naranja) del Metro.

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¿Cómo es la experiencia futbolera del Papalote Museo del Niño?

La experiencia futbolera ‘Cancha de los niños’ en el Palote Museo del Niño no es muy grande, pero sí bastante interactiva y divertida.

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El recorrido comienza en una megapantalla donde se proyecta un cortometraje animado en el que un papá le explica a su hija el origen del futbol (incluidas referencias al juego de pelota prehispánico), sus reglas y conceptos básicos.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La zona de exhibición comienza en la ‘Portería de los sueños’, un arco partido a la mitad que conduce a un pasillo con las camisetas de las selecciones que ya se consagraron campeonas del mundo.

Al fondo, descubre un infinity room con espejos y un montón de balones de futbol. Algunos son puffs y puedes sentarte en ellos. Es el sport perfecto para tomar fotografías.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

Una vez fuera de esta habitación, más vale que empieces a calentar, porque inician los retos físicos.

Corre tan rápido como puedas sobre una proyección interactiva en el piso y compite con otras personas para ver quién llega primero; mide cuán alto saltas cabeceando balones colgados a diferentes alturas y prueba qué tan fuerte puedes patear un balón en una ‘jaula’ con portería.

Foto: Omar Moreno. El Universal

También hay unos futbolitos móviles con obstáculos de madera, una mesa para palpar guantes, tachones y balones profesionales, y hasta unos tubos donde puedes percibir el aroma a pasto recién cortado o escuchar los ruidos comunes en un estadio.

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Prepara la garganta y la emoción, porque no te puedes ir sin pasar por la cabina de narración. Colócate frente al micrófono. Una pantalla proyecta una jugada que debes narrar.El audio se graba y descarga con un código QR.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Tómate la foto con un trofeo y la leyenda ‘Somos campeones', entra a la ‘piscina’ con bloques y grandes pelotas para armar tu propio miniestadio o siéntate frente a alguno de los caballetes para colorear a tu gusto una camiseta.

¿Qué otras actividades futboleras hay en el Papalote Museo del Niño?

‘Cancha de los niños’ no es la única experiencia del Mundial 2026 en el Papalote Museo del Niño.

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‘Canchas con historia’ es una exposición fotográfica de Santiago Arau. Muestra imágenes del juego de pelota de Chichén Itzá, gente jugando futbol en la calle; campos en sitios fuera de lo común: en un cerro de la alcaldía Álvaro Obregón, en medio del paisaje agavero de El Arenal...

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los niños pueden hacer un dibujo o escribir una frase relacionada con el deporte y colgarla en los tendederos que hay por toda la sala.

‘Tejiendo redes’ es un proyecto social de la artista visual Betsabeé Romero, que consiste en 20 porterías con celosías escultóricas, entrelazadas por redes tejidas por comunidades de migrantes y artistas de México, Estados Unidos y Canadá.

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De las 5 porterías que fueron colocadas en CDMX, una está en el Papalote Museo del Niño y es un gran spot para fotografías.

Foto: Omar Moreno. El Universal

En ciertos días, la megapantalla de ‘Cancha de los niños’ transmite partidos del Mundial 2026. Consulta la cartelera en las redes oficiales del recinto.

¿Hasta cuándo estará la experiencia futbolera en el Papalote Museo del Niño?

La experiencia futbolera ‘Cancha de los niños’ abrió el 3 de junio y permanecerá hasta el 23 de agosto, poco más de un mes después de la final del Mundial 2026.

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Foto: Omar Moreno. El Universal

El acceso está disponible durante el horario del Papalote Museo del Niño, que regularmente abre de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., aunque la mayoría de los fines de semana se extiende hasta las 7:00 p.m.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia futbolera del Papalote Museo del Niño?

Hay 2 tipos de entrada a la experiencia futbolera en el Papalote Museo del Niño:

‘Cancha’ tiene un costo de $120 pesos por persona e incluye entrada a la exposición fotografía ‘Canchas con historia’ de Santiago Arau y a ‘Tejiendo redes’ de Betsabeé Romero.

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‘Leyenda’ cuesta $320 por persona e incluye entrada general al museo y una función del domo digital.

Sitio web: papalote.org.mx

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