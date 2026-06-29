¿Sabías que puedes armar un plan en Chapultepec sin gastar dinero? Entre semana o en un finde, este gran pulmón verde en la Ciudad de México ofrece actividades gratis para todas las edades.

En Destinos te compartimos las mejores opciones para que te escapes de la rutina sin afectar tu bolsillo y, de paso, no te quedes en casa.

¿Qué actividades son gratis en Chapultepec?

1. Concierto en Los Pinos

Si eres amante de la música clásica, lánzate a este concierto en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se presenta el grupo “Variaciones Enigma Orquesta Escuela Carlos Chávez”.

Bajo la dirección de Neal Stulberg, disfruta de melodías como "Suite Primavera en los Apalaches", de Aaron Copland, o “Variaciones enigma, op.36”, de Edward Elgar.

Para aprovechar al cien tu visita, recorre los jardines y edificios que forman parte de este complejo donde solían vivir los presidentes de México.

Ubicación: Salón Adolfo López Mateos- Complejo Cultural Los Pinos

Fecha: domingo 28 de junio

Horario: 13:00 horas

Disfruta de una tarde llena de música clásica en el Complejo Cultural Los Pinos. Foto: Sistema Nacional de Fomento Musical

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2. Descubre el reino animal

El Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec también cuenta con actividades gratis orientadas a la educación ambiental. Con sus talleres de pintura, dinámicas interactivas y juegos de destreza podrás aprender todo sobre la fauna del país.

Se realizan los fines de semana y no necesitas registro previo.

Ubicación: Zoológico de Chapultepec

Fecha: Sábados y domingos

Horario: 10:00 a 14:00 horas

En el Zoológico de Chapultepec podrás aprender sobre la fauna del país. Foto: Sedema

3. Clases de Yoga

Si buscas un plan para ejercitarte, meditar o aprender a respirar para relajarte, en el Bosque de Chapultepec se imparten clases de yoga.

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Para ser parte de esta actividad, solo debes asistir con ropa cómoda y llevar tu propio tapete.

Lugar: Jardín Botánico

Fecha: 27 de junio, 2026

Horario: 10:30 horas

El Jardín Botánico de Chapultepec es el espacio perfecto para meditar. Foto: Sergio Tapia / EL UNIVERSAL

4. Ciclo de Cine en Casa del Lago

La pasión por el futbol llega a Chapultepec, pero desde la óptica del cine. Con el ciclo de proyecciones "Entre goles y resistencia: Ellas en la cancha", la Casa del Lago presenta diversos contenidos audiovisuales para generar conversación y recuperar historias de las mujeres dentro del deporte.

Entre las proyecciones que podrás ver gratis se encuentran:

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Tan cerca de las nubes (México, 2025, 95 min)

Copa 71 (Reino Unido, 2023, 90 min)

México 71 (Argentina, 2023, 64 min)

Ángeles FC (México, 2025, 101 min)

Te recomendamos llegar con anticipación para alcanzar un buen lugar.

Lugar: Casa del Lago UNAM

Fecha: sábado 27 y domingo 28 de junio

Horario: dos funciones por día, a las 13:00 y 16:00 horas

En la Casa del Lago se realizan ciclos de cine gratis. Foto: Casa del Lago

5. Sonidos de Naturaleza

Alejado del bullicio de la capital, en este bosque se encuentra un santuario sonoro que estimula los sentidos, y te invita a desconectarte de la rutina.

Rodeado de árboles, el Audiorama de Chapultepec es un jardín con bancas de diseño ergonómico y anfiteatro al aire libre para escuchar:

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Melodías de Jazz

Sinfonías con música clásica

Ritmos chill out

Sonidos tradicionales mexicanos

Para sumar a tu experiencia, cuenta con préstamos gratis de libros que te ofrecen tranquilidad mientras aprecias la música.

Ubicación: Audiorama de Chapultepec- Primera Sección

Fecha: martes a domingo

Horario: de 10:00 a 16:00 horas

Escucha música y lee en el Audiorama de Chapultepec. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La próxima vez que busques un plan diferente, recuerda que en el Bosque de Chapultepec siempre hay algo por hacer gratis.

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