Este fin de semana se lleva a cabo una experiencia para activar tus sentidos, en la que puedes detenerte a escuchar lo que te rodea, pero no nos referimos a los ruidos de la caótica ciudad, sino a los sonidos de la naturaleza de Chapultepec.

Se trata de 'Bosque Resonante', una actividad sonora organizada por la Casa del Lago que busca poner pausa al ajetreo diario y acercarte al arte, la música y la convivencia. Conoce aquí de qué se trata.

¿Cómo es la experiencia 'Bosque Resonante' en la Casa del Lago?

'Bosque Resonante' es un proyecto sonoro-ambiental que busca despertar la curiosidad de los visitantes y experimentar el sonido de diferente manera. Aquí, la escucha se entiende como una práctica sensible y al aire libre.

Desarrollado como una experiencia inmersiva, el programa reúne obras de figuras destacadas de la exploración sonora, generando un encuentro de música experimental, grabaciones de campo y 'composiciones ambient', que dialogan con la naturaleza de la Casa del Lago y del Bosque de Chapultepec.

Al partir de la idea de que “el sonido no existe aislado”, esta actividad pretende crear diferentes significados de esas obras, dependiendo del espacio dentro del recinto donde se escuchen.

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¿Qué obras sonoras habrá en "Bosque resonante" de la Casa del Lago?

Como una fusión entre sonido, tecnología y percepción, estas son las obras sonoras, recopiladas durante los últimos 50 años, que se apreciarán en "Bosque Resonante":

Sábado

David Sylvian – When Loud Weather Buffeted Naoshima (2007)

(2007) Opuntia, CNDSD, Suricata, Khan of Finland, B9511, Burghost y Evil Tapes – Ofrenda Roja (2026)

(2026) The KLF – Chill Out (1990)

(1990) Bosque Vacío – Cantera Oriente (2024)

Domingo

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Gudrun Gut + Mabe Fratti – Let’s Talk About the Weather (2021)

(2021) Leslie García – Animistic Resonance (2025)

(2025) Chris Watson – El Tren Fantasma (2011)

(2011) Global Communications – 76:14 (1994)

Reconecta con la naturaleza a través del sonido en esta experiencia de la Casa del Lago UNAM. Foto: Instagram @casadellago.unam

La experiencia se realizará el próximo fin de semana, el sábado 27 y domingo 28 de junio.

La entrada es gratis y sin registro precio. Cada artista ofrece una sesión, sumando un total de 4 exhibiciones en los siguientes horarios:

12:00 horas

14:00 horas

16:00 horas

17:00 horas

Todas las sesiones serán en el Espacio Sonoro de Casa del Lago UNAM.

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Dirección: Bosque de Chapultepec Primera Sección s/n, Miguel Hidalgo, CDMX.

Ahora que conoces los detalles, lánzate a este plan que te desconectará por un rato, y te sumergirá en esos sonidos que pasan desapercibidos dentro de la rutina diaria.

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