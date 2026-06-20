No todos los días puedes asistir al cumpleaños de un panda, pero esta ocasión es especial porque el Zoológico Chapultepec te invita a ser parte de la fiesta de Xin Xin.

La última panda gigante en el planeta que no pertenece al Gobierno chino celebrará su cumpleaños 36 con actividades, pastel, exhibición de cartas y mucho más. Te decimos cuándo es la cita.

¿Cómo será el cumpleaños de Xin Xin en Chapultepec?

Xin Xin nació en México el 1 de julio de 1990, y a sus 36 años es considerada una de las pandas más longevas del mundo. Por eso, el Zoológico de Chapultepec festejará su nuevo ciclo de vida con bombos y platillos.

La fiesta contempla talleres diseñados para que personas de todas las edades aprendan sobre la protección y conservación del panda gigante mientras que, al mismo tiempo, se divierten.

También incluye presentaciones de danza china, música, la tradicional partida de pastel y, claro, las mañanitas.

Además, se sumará la exhibición y concurso de arte 'Xin Xin me inspira', con el que el público podrá expresar su cariño y admiración a través de cartas.

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La convocatoria sigue abierta, así que estás a tiempo de participar.

Xin-Xin recibirá su pastel de cumpleaños, en su habitad dentro de Chapultepec. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

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¿Cómo participar en la exhibición 'Xin Xin me inspira'?

'Xin Xin me inspira' es una muestra de cartas ilustradas, cuya convocatoria se divide en dos categorías: infantil, para menores de 18 años; y para adultos.

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Los participantes deben presentar su trabajo ilustrado en una hoja de opalina a tamaño carta (21 x 28 cm), junto con los siguientes requisitos:

Técnica libre, por ejemplo, lápices de colores, acuarelas, collage o ilustración digital

En la parte frontal se pone el nombre completo del participante, edad y título de creación

En la parte posterior se colocan los datos de contacto, como número de celular y correo electrónico. Los menores de edad deben agregar la información de contacto del padre o tutor

El texto es opcional; y tendría que complementar el mensaje de la obra

Solo se acepta una obra por participante

No se admiten trabajos realizados con Inteligencia Artificial

Únicamente se entrega la copia de la obra, no la versión original

La fecha límite de la recepción de cartas ilustradas es mañana, domingo 21 de junio, dentro de la Biblioteca del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec.

Todas las obras seleccionadas serán exhibidas en el Museo Interactivo de la Fauna Silvestre y el Medio Ambiente, dentro del zoológico.

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Los primeros tres lugares recibirán un reconocimiento, una colección de libros y cortesías para actividades en el centro de conservación.

Expresa tu amor por Xin-Xin con dibujos y mensajes. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

¿Cuándo es la fiesta de cumpleaños de Xin Xin en Chapultepec?

El Zoológico de Chapultepec se convertirá en un salón de fiestas el próximo sábado 4 de julio, desde las 11:00 a las 14:00 horas. Llega temprano para disfrutar todas las actividades.

Si quieres llegar en trasporte público, la estación más cercana del Metro y del Metrobús es Auditorio de la Línea 7. Y, si vas en auto propio, toma en cuenta que no hay estacionamiento.

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No será un cumpleaños cualquiera. Así que no te pierdas la fiesta de la última panda mexicana.

Durante el festejo del cumpleaños de Xin-Xin podrás sumarte con una actividad especial. Foto: Secretaría del Medio Ambiente

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