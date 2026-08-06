El periodista Luis Cárdenas anunció su salida de MVS Noticias tras 16 años de colaborar en el medio, en donde era locutor del programa de radiofónico cada mañana.

El comunicador agradeció a la radiodifusora el tiempo que estuvo allí e informó que este viernes, 7 de agosto, será el último programa al aire en MVS Noticias.

"Durante 16 años, con total libertad, esta casa me permitió aprender, crecer, hacer amigos y vivir momentos que marcaron mi historia", escribió en redes sociales y junto a una foto de él con la fecha de agosto de 2014.

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En el post, dio un pequeño guiño a Nata, a quien le agradeció acompañarle " durante un ratito de tu vida cada mañana".

Luis Cárdenas mantiene su espacio como columnista en EL UNIVERSAL.

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bmc