Desde haber sido liderados por Lenin Canchola, objetivo prioritario para autoridades capitalinas, hasta sufrir el decomiso de más de una tonelada de droga en la Ciudad de México, Los Malcriados 3AD son un grupo criminal dedicado a actividades como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso y el homicidio, de acuerdo con indagatorias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La célula es conocida porque durante varios años su líder fue Lenin Canchola, alias El Carnal o El General o El Señor de la L.

Canchola fue capturado en Monterrey, Nuevo León, el 1 de julio de 2022, trasladado a la Ciudad de México y sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro y asociación delictuosa.

El 4 de mayo de 2026 elementos de la SSC y federales detuvieron a cuatro sujetos que transportaban mil 278 kilos de marihuana en la caja de un tráiler. Foto: Especial

Tres de los abogados de Lenin Canchola: Ana Isabel Ruiz, Óscar Reyes y Raziel Rafael Ruiz, fueron vistos por última vez el 28 de mayo de 2025, día en el que acudieron al Reclusorio Oriente a una audiencia, informó entonces la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Los defensores abordaron una camioneta conducida por personas vinculadas con su cliente, Mario “N” y Arturo “N”, quienes fueron capturados el pasado 27 de enero por policías de Investigación. Ambos fueron puestos en libertad días después.

Golpes a la organización

El 23 de junio de 2022, ocho días antes de la detención de Lenin Canchola, se capturó a Francisco “N”, alias El Frank o El Pañal, en la Ciudad de México.

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El 4 de mayo de 2026 elementos de la SSC y federales detuvieron a cuatro sujetos que transportaban mil 278 kilos de marihuana en la caja de un tráiler. Foto: Especial

El Frank era el jefe de una célula de homicidas y extorsionadores, así como el principal operador de Canchola, aseguró Omar García Harfuch, quien se desempeñaba como titular de la SSC.

El Frank llevaba a cabo los homicidios de rivales y el cobro de extorsiones a comerciantes, principalmente en Álvaro Obregón y Cuajimalpa. También habría atacado a policías de la SSC en abril de 2022, en la colonia Molina de Santo Domingo.

El 11 de enero de 2024 fueron capturados seis de sus integrantes, a quienes se les señaló de extorsionar y secuestrar a sus víctimas.

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El 4 de mayo de 2026 se realizó el decomiso de más de mil kilos de marihuana, los cuales eran transportados en la caja de un tráiler por cuatro sujetos, señalados por la SSC como integrantes de este grupo delictivo.

El 7 de julio cuatro sujetos fueron detenidos en Álvaro Obregón, mientras viajaban a bordo de una auto en posesión de droga.

Disputaron por control de ÁO y Cuajimalpa

Los Malcriados también mantuvieron disputas con otros grupos criminales como Los Chacales o Los Cuervos, con quienes peleaban el control de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

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Los Chacales están dedicados a extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y homicidio.

Los Malcriados fueron acusados de colaborar con funcionarios públicos de Cuajimalpa.

La jefa de Departamento de Vía Pública de la alcaldía, Flor Leticia “N”, fue detenida en octubre de 2020 por elementos de la SSC, de la FGJ y de la Marina. Se le acusó de actividades financieras a favor de Canchola y su gente, e incluso de transportar drogas en vehículos oficiales de la demarcación.

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En aquella ocasión también se detuvo al entonces director de Recursos Naturales de Cuajimalpa, Marco Posadas.

En la opinión del experto en seguridad David Saucedo, las detenciones que se han dado contra Los Malcriados no han logrado terminar con la organización, por el contrario, se han reorganizado.

“Desde prisión Lenin sigue teniendo su organización delictiva, sigue teniendo el control de su organización delictiva, sigue dando órdenes, cuando es detenido le heredó el mando a sus hermanos, pero en las distintas alcaldías Los Malcriados se expandieron”.

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Saucedo destacó que el histórico líder de Los Malcriados, Lenin Canchola, es hijo de otro jefe criminal que manejaba una célula muy local; sin embargo, cuando Canchola asume el control, se expandió con ayuda de La Unión Tepito.

“Con la logística y el financiamiento de La Unión Tepito, Los Malcriados crecen y de ser un grupo, una banda que asolaba a unas colonias del norponiente de la capital, empieza a crecer y ya no sólo se dedican al narcomenudeo, sino también al secuestro, a la extorsión, robo de vehículo de alta gama. Se independizan de La Unión Tepito cuando empieza la guerra entre La Unión y Anti Unión”, concluyó el especialista.

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