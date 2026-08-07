A una semana de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) localizó una fuga de combustible en un ducto de Pemex en la Terminal de Almacenamiento y Reparto Añil, continúan los trabajos de mitigación y remediación en la zona.

Durante un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo constatar que trabajadores de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de la alcaldía Iztacalco continúan las labores de limpieza y sanación del suelo.

En la calle afectada, ubicada en la colonia Granjas México, aún se percibe el olor a combustible.

“Como medida de seguridad, se mantiene el acordonamiento de la zona para continuar con trabajos de limpieza y sanación del suelo afectado. La fuga se encuentra totalmente controlada con una compresa para clausurar la derivación del producto”, señaló la SGIRPC.

Un habitante con más de 30 años en la colonia Granjas México comentó, bajo anonimato, que la fuga de combustible —que según autoridades derivó de un intento de huachicol— pudo detectarse mucho antes, ya que el olor de la gasolina salía de las coladeras y de las tazas de baño de sus casas.

“Los vecinos la detectaron desde hace dos meses [la fuga] porque empezaba a oler a gasolina (…) la taza del baño olía a combustible, se filtra por la tubería”, dijo.

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Raúl, de la colonia Goma, expuso que los vecinos consideran preocupante que de acuerdo con su perspectiva, Pemex haya reducido las labores de supervisión que antes realizaba de forma cotidiana.

“Antes salían los superintendentes y las cuadrillas. Revisaban toda la banqueta, hacían mediciones y, apenas había un olor a combustible, llegaban de inmediato. Le echaban ganas. Sacaban los camiones de bomberos, hacían prácticas y tenían todo supervisado. Ahora esperan a que los vecinos reportemos”, lamentó.

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