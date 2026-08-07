El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que el Ejecutivo ha dado nuevas directrices a bancos sobre el otorgamiento de préstamos a extranjeros que no tengan autorización para trabajar en el país, como parte de su campaña para prevenir el fraude al sistema financiero.

Las nuevas directrices, emitidas por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), aconsejan a las instituciones financieras identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos crediticios otorgados a indocumentados.

“Esta administración no tolerará el abuso flagrante de nuestro sistema financiero, ni permitirá los riesgos que conlleva extender servicios financieros a extranjeros en situación irregular”, dijo Bessent durante una reunión con banqueros en Phoenix, Arizona.

El secretario aseguró que Arizona sigue estando “singularmente expuesto” a las repercusiones de la crisis migratoria que afectó la frontera en años pasados.

Sin embargo, explicó que la administración del presidente Donald Trump ha actuado con rapidez con el objetivo de erradicar el fraude y las tramas financieras perpetradas por personas que se encuentran ilegalmente en la Unión Americana.

“Aquí en Arizona, su vigilancia es especialmente vital”, subrayó el jefe del Tesoro durante su discurso.

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En su llamado a los banqueros a colaborar, el secretario comentó que la Casa Blanca depende de que las instituciones financieras identifiquen y reporten patrones sospechosos antes de que se conviertan en delitos financieros.

En ese sentido, resaltó las directrices emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para ayudar a las instituciones a identificar esquemas que implican empleo ilegal, intermediarios laborales, empresas fantasma, evasión de impuestos sobre la nómina, robo de identidad y otras formas de explotación financiera.

“Estamos aplicando la misma determinación con la que aseguramos la frontera para proteger nuestro sistema financiero”, aseguró.

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La iniciativa hace parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en mayo pasado, la cual instruye al Departamento del Tesoro y a reguladores bancarios a endurecer la supervisión de la actividad financiera vinculada al empleo no autorizado.

Los economistas senior de BBVA México, Guillermo Cárdenas y Marco Lara, consideran que esta medida y otras regulaciones anunciadas este año tendrán afectaciones limitadas sobre el envío de remesas.

A pesar de los efectos que podrían presentarse entre indocumentados, recordaron que entre los hogares mexicanos en Estados Unidos prevalece una situación migratoria mixta, ya que conviven en un mismo hogar personas no documentadas junto con familiares o conocidos que sí tienen situación migratoria regular, ya sea que cuenten con ciudadanía estadounidense o residencia permanente.

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