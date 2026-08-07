[Publicidad]
Nezahualcóyotl, Méx.– Con una inversión de 160 millones de pesos, el gobierno del Estado de México inició los trabajos para la rehabilitación y modernización del Zoológico del Parque del Pueblo.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, abanderó los trabajos que beneficiarán a más de 400 mil vecinos de la zona oriente de la entidad.
El proyecto se efectuará como parte de un esquema coordinado entre el gobierno mexiquense a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) así como el municipio de Nezahualcóyotl.
La primera etapa del proyecto para el Zoológico está prevista para concluir en diciembre de 2026. Y la entrega total está programada para finales del próximo año 2027.
“Este parque es un espacio emblemático, que forma parte de la historia y de la identidad de este municipio, tenemos que darles un lugar digno a nuestros animales. No solamente venimos a inaugurar, sino que vamos a supervisar la obra”, dijo la gobernadora.
Con el proyecto se van a mejorar las condiciones de vida de los 187 ejemplares de 44 especies que habitan el sitio, entre los que hay tigres, osos, bisontes, coyotes, lémures, chimpancés, hipopótamos, avestruces, antílopes y venados, lo que será realizado con 160 millones de pesos de inversión.
[Publicidad]
Además planean incorporar elefantes y jirafas, replicando el modelo del Parque Ecológico Zacango.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Gillian Anderson convierte el terror en una conversación sobre placer e intimidad
Mundo
OMS recomienda ensayos con vacuna Erbevo para intentar frenar brote de ébola en el Congo; ofrece "cierto nivel de protección"
Espectáculos
La ruta de Harry Styles en la Ciudad México: estos son los lugares que el cantante ha visitado
Podcast
¿En quién podemos creer?, un podcast de Ana Paula Ordorica
Impresa
Portada El Gráfico | Viernes 7 de agosto de 2026
Espectáculos
Toñita y Yahir, "los amigos con derechos" que conquistaron La Academia
Historias
¿Es realmente horrible o solo tiene un diseño extraño? El Pontiac Aztek es considerado un auto feo
Al día
"Casa por casa combatir las noticias falsas", anuncia Ariadna Montiel