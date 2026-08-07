Nezahualcóyotl, Méx.– Con una inversión de 160 millones de pesos, el gobierno del Estado de México inició los trabajos para la rehabilitación y modernización del Zoológico del Parque del Pueblo.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, abanderó los trabajos que beneficiarán a más de 400 mil vecinos de la zona oriente de la entidad.

El proyecto se efectuará como parte de un esquema coordinado entre el gobierno mexiquense a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) así como el municipio de Nezahualcóyotl.

La primera etapa del proyecto para el Zoológico está prevista para concluir en diciembre de 2026. Y la entrega total está programada para finales del próximo año 2027.

“Este parque es un espacio emblemático, que forma parte de la historia y de la identidad de este municipio, tenemos que darles un lugar digno a nuestros animales. No solamente venimos a inaugurar, sino que vamos a supervisar la obra”, dijo la gobernadora.

Con el proyecto se van a mejorar las condiciones de vida de los 187 ejemplares de 44 especies que habitan el sitio, entre los que hay tigres, osos, bisontes, coyotes, lémures, chimpancés, hipopótamos, avestruces, antílopes y venados, lo que será realizado con 160 millones de pesos de inversión.

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Además planean incorporar elefantes y jirafas, replicando el modelo del Parque Ecológico Zacango.

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