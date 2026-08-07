Metrópoli | 07-08-26 | 04:22 |

Naucalpan, Méx.— El nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de Naucalpan, que sustituirá a las actuales instalaciones, contará con un videowall para monitorear en tiempo real más de mil cámaras de videovigilancia y concentrará las áreas de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos, informó el municipio al indicar que la construcción del complejo avanza.

El nuevo inmueble se construye en el predio La Victoria, en la Cabecera Municipal, sobre una superficie de 3 mil 211 metros cuadrados.

El proyecto contempla cuatro áreas principales: administrativa, servicios, monitoreo y espacios complementarios para las corporaciones de seguridad y de emergencias.

El área de monitoreo ocupará cerca de 469 metros cuadrados e integrará 36 estaciones de operación, un site especializado y cinco oficinas, se indicó.

La construcción del nuevo C4 se anunció en noviembre de 2025. La inversión prevista es de 56.7 millones de pesos.

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