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Con la frase “Justicia para Dafne” activistas y ciudadanos realizaron una marcha pacífica en Ciudad Madero, Tamaulipas, paralelamente con otras que hubo en otras ciudades del país.
Los manifestantes se reunieron frente a la presidencia municipal de Ciudad Madero, a partir de las 18:00 horas y más tarde comenzaron a caminar.
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Durante el trayecto los participantes gritaron consignas exigiendo justicia para Dafne Zapata Quintos, quien perdió la vida a los 13 años en un curso de verano en la Academia Militarizada Doenitz.
El contingente marchó bloqueando carriles de la avenida Álvaro Obregón y la avenida Primero de Mayo, provocando afectaciones a la circulación vial.
Al llegar a las instalaciones de la Academia Militarizada continuaron con un plantón frente al altar que ciudadanos han mantenido desde hace semanas, donde se observan veladoras, flores y fotografías de Dafne.
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Realizan movilizaciones en Nuevo León y Chiapas
En Monterrey, Nuevo León, la madre de la menor, Alejandra Quintos Martínez, encabezó una manifestación y agradeció el respaldo de quienes continúan acompañando la lucha para que el caso sea esclarecido por completo.
Desde temprano la señora posteó en su cuenta de Facebook que ya se encontraba en la capital regiomontana.
En Chiapas durante la semana se convocó a los ciudadanos para que se unieran a la manifestación en solidaridad con la familia de Dafne Zapata Quintos y exigir que las investigaciones no se detengan.
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dmrr/cr
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