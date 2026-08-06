Estados | 06-08-26 | 18:44 |

El gobierno de cuenta con 85 centros de salud, por medio de los cuales brinda gratuita y "de primer nivel" a las y los habitantes.

Cabe aclarar que, de acuerdo con datos del Instituto de Servicios de Salud (ISEA), de dicha cantidad, nada más en 12 ofrecen servicio médico las 24 horas.

Entre las cosas que se ofrecen a la población que no cuentan con seguridad social están:

Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial

Lee también

  • Consulta médica general
  • Entrega gratuita de medicamentos
  • Vacunación universal
  • Prevención y promoción de la salud
  • Atención dental
  • Planificación familiar
  • Atención psicológica
  • Nutrición
  • Electrocardiograma
  • Vasectomía
  • Tamizaje para detección de cáncer de mama

Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes

Asimismo, el gobierno estatal encabezado por Tere Jiménez, tiene ocho Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, donde, además de estos servicios de salud, se da acceso a laboratorio clínico, mastografía y optometría.

Las interesadas y los interesados deberán presentar copias de los próximos documentos:

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  • Identificación oficial
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio
  • Carta de no derechohabiencia
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial
Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial

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dft

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