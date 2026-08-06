El gobierno de Aguascalientes cuenta con 85 centros de salud, por medio de los cuales brinda atención médica gratuita y "de primer nivel" a las y los habitantes.

Cabe aclarar que, de acuerdo con datos del Instituto de Servicios de Salud (ISEA), de dicha cantidad, nada más en 12 ofrecen servicio médico las 24 horas.

Entre las cosas que se ofrecen a la población que no cuentan con seguridad social están:

Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial

Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial

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Consulta médica general

Entrega gratuita de medicamentos

Vacunación universal

Prevención y promoción de la salud

Atención dental

Planificación familiar

Atención psicológica

Nutrición

Electrocardiograma

Vasectomía

Tamizaje para detección de cáncer de mama

Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes

Asimismo, el gobierno estatal encabezado por Tere Jiménez, tiene ocho Clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, donde, además de estos servicios de salud, se da acceso a laboratorio clínico, mastografía y optometría.

Las interesadas y los interesados deberán presentar copias de los próximos documentos:

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Identificación oficial

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Comprobante de domicilio

Carta de no derechohabiencia

Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial

Servicio de salud en Aguascalientes. Foto: Especial

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dft