Aguascalientes, Ags. - El Gobierno del Estado de Aguascalientes buscará que las autoridades federales avalen los tres bachilleratos militarizados que operan en Aguascalientes, anunció el secretario de Gobierno, José Antonio Arámbula López.

Tras la determinación de la Secretaría de Educación Pública de cerrar los bachilleratos militarizados en todo el país, explicó que dialogarán con la Secretaría de Gobernación y con el Ejército para que en esta entidad sigan adelante con normalidad.

Aránbula López explicó que el asunto está en estudio, buscando el soporte jurídico y dialogando con la federación para que dé su aval.

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Dijo que los planteles han dado buenos resultados, y son semillero para agentes de seguridad.

Comentó que las autoridades federales podrían visitarlos para que constaten el nivel que tiene este bachillerato, la calidad y la formación que tienen los alumnos y para mostrarles los resultados que han dado a la sociedad.

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“Entonces, queremos ver cómo podemos trabajar con ellos. Estamos buscando, pues, los convenios que se hicieron en su momento, que están en el archivo”, agregó el funcionario.

Ante las inquietudes de padres de familia por la presunta desaparición de los planteles en cuestión, dijo que el Gobierno del Estado les va a dar la certidumbre formal porque el bachillerato no nada más es militarizado, también es académico y es formativo.

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JACL/cr