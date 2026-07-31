El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunió con aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformacion y la Soberanía Nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

A través de un comunicado, detalló que dichas reuniones, las cuales se celebraron en bloques de candidatos, cuentan con los fines de revisar los avances de las acciones "en defensa de la transformación y la soberanía nacional", de forma especial las de organización, conscientización y vinculación con el pueblo de México.

"Se da seguimiento a la realización de Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, los recorridos casa por casa, así como la distribución del periódico Regeneración, herramientas fundamentales para informar, escuchar y mantener comunicación permanente y cercana con las comunidades y la ciudadanía", ahondó.

Lee también Gobierno abre consulta para proteger derechos de las audiencias en radio y televisión; prevé multas para concesionarios

Así, quienes se reunieron con la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la comisión de elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional, Citlalli Hernández Mora, fueron:

Baja California

Alfredo Álvarez Cárdenas

Armando Ayala Robles

Evangelina Moreno Guerra

Fernando Jorge Castro Trenti

Ismael Burgueño Ruiz

Julieta Ramírez Padilla

Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Foto: X @PartidoMorenaMx

Baja California Sur

José Saúl González Núñez

Manuel Alejandro Cota Cárdenas

Milena Paola Quiroga Romero

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Foto: X @PartidoMorenaMx

Lee también PRI acusa censura e intimidación política al INE; ordenó eliminar alusión a Morena como "narcopartido"

[Publicidad]

Chihuahua

Andrea Chávez Treviño

Cruz Pérez Cuéllar

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Foto: X @PartidoMorenaMx

Nayarit

Héctor Javier Santana García

María Elizabeth López Blanco

María Geraldine Ponce Méndez

Miguel Pável Jarero Velázquez

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Foto: X @PartidoMorenaMx

Sinaloa

Estrella Palacios Domínguez

Gerardo Octavio Vargas Landeros

Graciela Domínguez Nava

Imelda Castro Castro

Jesús Alfonso Ibarra Ramos

Kristiam Espinoza

Omar López Campos

Rodolfo Valenzuela Sánchez

María Teresa Guerra Ochoa

Tomás de Jesús López Bajo

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Foto: X @PartidoMorenaMx

Lee también PAN exige desclasificar auditorías de Pemex; acusa intento de encubrir gestión de Víctor Rodríguez

Sonora

Célida Teresa López Cárdenas

Carlos Javier Lamarque Cano

Lorenia Iveth Valles Sampedro

María Dolores del Río Sánchez

Reunión de Morena con aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la transformación y la soberanía nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Foto: X @PartidoMorenaMx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc