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El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se reunió con aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformacion y la Soberanía Nacional de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.
A través de un comunicado, detalló que dichas reuniones, las cuales se celebraron en bloques de candidatos, cuentan con los fines de revisar los avances de las acciones "en defensa de la transformación y la soberanía nacional", de forma especial las de organización, conscientización y vinculación con el pueblo de México.
"Se da seguimiento a la realización de Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, los recorridos casa por casa, así como la distribución del periódico Regeneración, herramientas fundamentales para informar, escuchar y mantener comunicación permanente y cercana con las comunidades y la ciudadanía", ahondó.
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Así, quienes se reunieron con la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la comisión de elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional, Citlalli Hernández Mora, fueron:
Baja California
- Alfredo Álvarez Cárdenas
- Armando Ayala Robles
- Evangelina Moreno Guerra
- Fernando Jorge Castro Trenti
- Ismael Burgueño Ruiz
- Julieta Ramírez Padilla
- Jesús Alejandro Ruiz Uribe
Baja California Sur
- José Saúl González Núñez
- Manuel Alejandro Cota Cárdenas
- Milena Paola Quiroga Romero
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Chihuahua
- Andrea Chávez Treviño
- Cruz Pérez Cuéllar
Nayarit
- Héctor Javier Santana García
- María Elizabeth López Blanco
- María Geraldine Ponce Méndez
- Miguel Pável Jarero Velázquez
Sinaloa
- Estrella Palacios Domínguez
- Gerardo Octavio Vargas Landeros
- Graciela Domínguez Nava
- Imelda Castro Castro
- Jesús Alfonso Ibarra Ramos
- Kristiam Espinoza
- Omar López Campos
- Rodolfo Valenzuela Sánchez
- María Teresa Guerra Ochoa
- Tomás de Jesús López Bajo
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Sonora
- Célida Teresa López Cárdenas
- Carlos Javier Lamarque Cano
- Lorenia Iveth Valles Sampedro
- María Dolores del Río Sánchez
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dft/bmc
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