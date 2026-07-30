Nación | 30-07-26 | 18:47 | Actualizada | 30-07-26 | 19:50 |

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de rechazó que Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, , detenido en Jalisco, haya sido o sea militante de dicho partido político y agregó que no ha ocupado algún cargo dentro del movimiento.

En un desplegado, Movimiento de Regeneración Nacional sostuvo que “en Morena no protegemos ni encubrimos a nadie, no tenemos contubernio con la delincuencia, por el contrario, los gobiernos emanados de nuestro movimiento actúan conforme a la ley mediante acciones como la Operación Enjambre, que ha puesto en manos de la justicia a 85 personas servidoras públicas de municipios gobernados por diversos partidos políticos”.

En ese sentido, exigió que la información periodística se maneje con rigor y responsabilidad, “particularmente cuando se pretende vincular al movimiento con personas que no son militantes ni han pertenecido en ningún momento al partido”.

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Además, reconoció y respaldó las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para llevar a cabo esta detención.

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dft/bmc

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