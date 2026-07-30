Este jueves 30 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala "R1", quien fue señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en noviembre 2025.

De acuerdo con Harfuch, es señalado como el líder de "Los Rs", una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

El "R1" ya había sido previamente señalado como parte del cártel y acusado por delincuencia organizada.

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"R1" contaba con cinco antecedes penales

El 24 de noviembre del 2022, el "R1" fue nombrado en una conferencia de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja dijo que el 19 de noviembre de ese año, Ramón Álvarez egresó del CEFERESO número 11 tras ser ordenada su liberación por parte del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco.

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De acuerdo con la información compartida en ese entonces, el "R1" contaba con cinco antecedes penales y con mandamientos judiciales por delitos como secuestro y delincuencia organizada.

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Mejía Berdeja aseguró que de todos los procesos penales fue absuelto por diversas circunstancias, como el desvanecimiento de pruebas, no comparecencia de testigos, no elementos juicio del juez para acreditar culpabilidad, entre otras.

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Ramón "N" fue detenido en el 2012 junto con sus hermanos, presuntos miembros del mismo cártel. De acuerdo con el entonces subsecretario de la secretaria de seguridad, el "R1" era responsable de implementar acciones contra otras células antagónicas en las plazas donde operaba y por encomienda de "El Mencho" coordinaba las acciones de incursión del CJNG hacía los estados de Guanajuato y Michoacán.

Al año siguiente, durante otra conferencia matutina realizada el 26 de enero del 2023, Luisa Rodríguez Burcio, reiteró la información que se tenía sobre él y las absoluciones que se tenían de sus cinco procesos penales.

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