Al destacar la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, el embajador Ronald Johnson celebró el trabajo "hombro con hombro" de las agencias para beneficio de ambos países.

Al encabezar en la embajada la conmemoración 250 de la independencia estadounidense, Johnson celebró diversas acciones contra los cárteles del narcotráfico, como el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", bajo las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario Donald Trump.

"Cuando trabajamos juntos, ambas naciones se benefician. Nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo", expresó al declara que "estamos escribiendo un nuevo capítulo de nuestra historia compartida".

Lee también En embajada, Roberto Velasco llama a proteger a mexicanos en EU; resalta relación bilateral

Mencionó que la frontera entre México y Estados Unidos es la más segura de la historia, pero admitió que aún queda mucho por hacer, aunque las muertes por sobredosis en su país han disminuido 35 %.

Destacó que Estados Unidos ha incautado más de 50 mil armas de fuego, mientras que México ha realizado decomisos históricos de narcóticos y ha desmantelado miles de laboratorios de drogas.

[Publicidad]

"Personas buscadas por la justicia han sido trasladadas de México a los Estados Unidos, y más de 300 fugitivos han sido devueltos de los Estados Unidos a México.

Lee también Ronald Johnson se reúne con titular de la Sader; México y EU fortalecen cooperación contra el gusano barrenador

"Nuestras agencias de seguridad continúan trabajando hombro con hombro, compartiendo información para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y terroristas, incluidas las operaciones dirigidas contra El Mencho y otros líderes de los cárteles, así como contra cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI", dijo.

[Publicidad]

Reconoció que tras el Mundial de futbol se observó la seguridad y uno de los eventos más memorables de la historia, lo que es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se con coordinación, responsabilidad compartida y un propósito común.

Lee también Johnson: es la mayor acción contra la organización

"También es importante reconocer que nuestros países cuentan con todo lo necesario para salir adelante por sí mismos. Así es.

[Publicidad]

"Hemos sido bendecidos con abundantes recursos. Pero cuando trabajamos juntos, logramos más, avanzamos más rápido y podemos hacer mucho más que simplemente salir adelante: podemos prosperar", declaró.

Acompañado de su esposa Alina y del canciller Roberto Velasco, apuntó que ambas naciones tienen "la fortaleza, el talento y la determinación para seguir teniendo éxito".

Lee también EU y México dan a conocer nueva estructura del CJNG; Juan Carlos Valencia, hijastro de "El Mencho", el máximo líder

[Publicidad]

Ronald Johnson apostó por construir un futuro más brillante, más próspero y más seguro que el que cualquiera de nuestros países podría alcanzar por sí solo.

"El futuro pertenece a quienes defienden la libertad, asumen responsabilidades, sirven a los demás y fortalecen las alianzas que nos hacen a todos más seguros, más fuertes y más prósperos. Los Estados Unidos esperan construir ese futuro junto con sus amigos y socios en México", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov/bmc