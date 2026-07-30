Veintiún países perdieron ciudadanos debido a que el vuelo 103 de la aerolínea Pan American World Airways en la que viajaban y que cubría el itinerario entre Fráncfort, Alemania, y Detroit, Estados Unidos, nunca llegó a su destino.

La serie "Bomba en el Pan Am 103" recrea en seis episodios cómo y debido a qué ese Boeing 747, que despegó el 21 de diciembre de 1988 con rumbo a América, explotó a los 33 minutos de haber dejado tierra.

Fueron 259 personas las que perdieron la vida y que cayeron a lo largo de 130 kilómetros en Lockerbie, ciudad del suroeste de Escocia.

La producción ilustra el paso a paso de la investigación que la policía y el cuerpo de inteligencia realizó para determinar las causas de lo que hoy se denomina como uno de los peores atentados terroristas de la aviación en la historia.

La serie es un retrato de la lucha de las familias que no cesaron en su reclamo por justicia, al mismo tiempo que se recrea cómo, algunos, enfrentaron el hecho de perder a su ser querido en lo que se concluyó como un atentado terrorista.

Las conclusiones de la indagatoria llevaron a determinar que los responsables del accidente fueron agentes del servicio secreto de Libia, lo que desató una de las investigaciones transfronterizas más complejas del siglo XX en las que el FBI y la policía de Escocia jugaron el papel protagónico.

[Publicidad]

Fueron 259 fallecidos entre pasajeros y tripulación, más 11 personas en tierra, pero también hubo salvados, esos que por diferentes razones no abordaron el vuelo. Entre ellos, Jaswant Basuta, quien por quedarse bebiendo unos tragos ya no pudo entrar a la aeronave. El hecho de que se quedara en tierra y de que su equipaje sí hubiera ido en el interior del Boeing 747-121 despertó sospechas.

"Bomba en el Pan Am 103" cuenta con las actuaciones de Connor Swindells, Patrick J. Adams y Merritt Wever.

Dónde ver: Netflix