La Alianza de Medios Mx (AMMx) expresó su preocupación ante la consulta publica sobre los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias convocada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La AMMx sostuvo que los derechos de las audiencias y la libertad de expresión tienen el mismo rango y relevancia constitucional, por lo que llamó a que la discusión no se limite al envío de observaciones superficiales, sino que incluya un diálogo público con especialistas, medios de comunicación y sociedad civil:

"Llamó a desarrollar un debate no reducido al envío de propuestas por correo electrónico, sino público, transparente, plural, sustentado, respetuoso de todas las posturas, capaz de generar consensos, con la certeza de que la polarización sólo afectará la necesaria consolidación de derechos y libertades indispensables para una democracia sana", comentaron.

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El presidente de la organización, Carlos Arredondo Sibaja, señaló que México no ha logrado conciliar plenamente los derechos de las audiencias con la libertad de expresión desde la reforma en telecomunicaciones de 2013.

“La verdadera vigencia de los derechos de las audiencias, recogidos por nuestra Constitución, asentados en documentos y convenciones internacionales de derechos humanos, y que se expresan en ejemplos de mejores prácticas en muchas naciones, se ha visto estancada en el campo jurídico y político de México al menos desde 2013, ante nuestra incapacidad como sociedad de conciliar este ámbito esencial y la libertad de expresión, en este caso la ejercida desde los medios de comunicación asociados a una concesión del Estado mexicano”, expresó.

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De acuerdo con la AMMx, diversos expertos consideran que la propuesta de lineamientos otorga a la CRT facultades que la legislación no contempla, como intervenir en controversias derivadas de resoluciones de los defensores de las audiencias, además de establecer criterios ambiguos para diferenciar información de opinión y prever sanciones que podrían derivar en actos de censura previa.

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Pero, también reconoció aspectos positivos del proyecto, entre ellos el fortalecimiento de la distinción entre publicidad y contenidos informativos, así como el impulso a los códigos de ética y a la figura del defensor de las audiencias.

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Finalmente, la Alianza respaldó la preocupación expresada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la cual ha advertido que algunos apartados de los lineamientos podrían generar discrecionalidad en la aplicación de la norma y afectar la libertad de expresión.

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