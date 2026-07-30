Zhenli Ye Gon, a quien un juez lo condenó a 15 años de cárcel debido a lavado de dinero, era empresario mexicano de origen chino y en 2007 le fueron asegurados más de 205 millones de dólares en una residencia en Lomas de Chapultepec, localizada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

En 2007, el empresario señaló que funcionarios del gobierno lo obligaron a resguardar el dinero y le advirtieron “coopelas o cuello”.

En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Ye Gon, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, hizo diferentes transferencias de divisas en efectivo por más de 33 millones de dólares a paraísos fiscales, con el fin de de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos.

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Así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular y enfrenta otras diversas.

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