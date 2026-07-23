Estados Unidos señaló a 13 empresas de distintos rubros, como constructoras, agricultura, licores, tequileras, gasolineras, muebles, ropa y hasta de zapatos para bebés, de participar en una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EU, estas son administradas por la esposa Karely Lizbeth Ramírez Banales, prima Areli Isis Medina Flores, así como familiares y socios de Audias Flores Silva "El Jardinero".

¿Cómo identificaron la red de lavado del CJNG?

Esta información, forma parte del análisis finaciero de laUnidad de Inteligencia Financiera (UIF) de gobierno de México, que identificó operaciones de procedencia ilícita al detectar:

Operaciones en efectivo

Adqusición de vehículos de alta gama

Joyas

Inmuebles

Transferencias internacionales

Uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio

Operaciones de activos virtuales

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La información fue compartida con el gobierno de Estados Unidos, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir al crimen organizado.

Así fue como EU designó a 55 sujetos, 39 personas físicas y 16 de personas morales, luego que México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) al detectar empresas fantasmas, empresas con estructuras limitadas o nula actividad económica, realizando operaciones financieras relevantes.

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Según el Departamento del Tesoro estadounidense en esta red participan:

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Lista de empresas de la red de lavado de dinero del CJNG

Gasolinera Petrocoda S.A. de C.V (Administrada por la prima de Flores Silva, Areli Isis Medina Flores, y su socio Gabriel Serrano Magaña)

S.A. de C.V (Administrada por la prima de Flores Silva, Areli Isis Medina Flores, y su socio Gabriel Serrano Magaña) Tienda de bebidas "El almacén licorería" (Operada por la esposa de "El Jardinero", Karely Lizbeth Ramírez Banales)

(Operada por la esposa de "El Jardinero", Karely Lizbeth Ramírez Banales) Empresa de ropa Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V. (Propiedad de Medina Flores y Ramírez Banales)

S.A. de C.V. (Propiedad de Medina Flores y Ramírez Banales) Empresa de producción de cultivo para bebidas Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V. (Administrada por Roberto Jiménez Arias, elemento de dicho Cártel)

S.A. de C.V. (Administrada por Roberto Jiménez Arias, elemento de dicho Cártel) Casa constructura Hurrari Kash S.A. de C.V. (Jiménez)

S.A. de C.V. (Jiménez) Empresa de producción agrícola Agropecuaria Amateq Del Valle S . A . de C . V (Operada por parte de Martha Alicia Alvarado Rodríguez, integrante del CJNG, y Roberto Jiménez Arias)

. . . (Operada por parte de Martha Alicia Alvarado Rodríguez, integrante del CJNG, y Roberto Jiménez Arias) Empresa de muebles Productores VaguS S.A. de C.V. (Administrado por José Jesús Gutiérrez Valdez, supervisor de mentanfetamina de Zacatecas)

S.A. de C.V. (Administrado por José Jesús Gutiérrez Valdez, supervisor de mentanfetamina de Zacatecas) Calzado infantil Bubux Baby Shoes S.A. de C.V (Propiedad de Gerardo Botello Rodríguez “El Cachas”)

S.A. de C.V (Propiedad de Gerardo Botello Rodríguez “El Cachas”) Cultivos para bebidas Green Agropacific S.P. R. de R. L. de C. V. (ligada con familia de “El Cachas”)

S.P. R. de R. L. de C. V. (ligada con familia de “El Cachas”) Seguridad privada con sede en Michoacán y Jalisco, Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C. V. (Ligada con familia de Botello Rodríguez)

S.A. de C. V. (Ligada con familia de Botello Rodríguez) Empresa de tequila y agave con sede en Jalisco, Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S. P. R. de R. L. de C. V. (Relacionada con familia de “El Cachas”)

S. P. R. de R. L. de C. V. (Relacionada con familia de “El Cachas”) Empresa de extracción de petróleo y gas natural Strong Energy S.A. de C.V (Administrado por parte de Alma Laura Mena Alvarado, y su esposo José Mora León)

S.A. de C.V (Administrado por parte de Alma Laura Mena Alvarado, y su esposo José Mora León) Empresa de logística Transic Logistic S.A. de C.V. (Alma Laura Mena Alvarado y su esposo José Mora León)

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Lavado de dinero en EU para el CJNG

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) necesita una red compuesta por lavadores de dinero e intermediarios con los fines de administrar, procesar y devolver los fondos de sus diferentes fuentes de ingresos a la cúpula. Está integrada por parte de:

Salvador Israel Rodríguez Flores

Jorge Villa Sánchez

Adolfo Gabriel Medina Chavira

Jorge Fernando Cruz Cabrera

Julio César Castellanos Ceja

Luis Mario Mendoza García

Hugo Alejandro Sánchez Tamayo

"Estos individuos coordinaron la recolección de grandes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico en diversas ciudadades de Estados Unidos, transfirieron los fondos a México mediante diferentes instrumentos financieros", explicaron las autoridades estadounidenses.

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